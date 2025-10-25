Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos heridos, un ciclista y un conductor de patinete, de madrugada en Almería

Ambos siniestros han tenido lugar en Roquetas y la capital almeriense, con traslado de las víctimas a centros hospitalarios

IDEAL

Almería

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:16

La madrugada de este sábado ha sido escenario de sendos accidentes ocurridos en la provincia de Almería con resultado de dos heridos que han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios.

El primero, han confirmado a IDEAL fuentes del 112, tuvo lugar en la carretera A-1051, sentido Roquetas de Mar, donde resultó herido leve un ciclista, un joven de 22 años que fue trasladado al Hospital Universitario Poniente.

Por su parte, a las 5.50 horas, el servicio de Emergencias recibió aviso de un accidente entre un vehículo y un patinete eléctrico en la avenida Alcalde Santiago Martínez Cabrejas de la Vega de Acá. Hasta el lugar se trasladaron sanitarios y Policía Local, que consideraron la evaluación del hombre de 51 años en el Hospital Universitario Torrecárdenas a consecuencias de las heridas y contusiones.

