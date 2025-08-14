Dos detenidos, 30 actas por drogas y un coche robado, el balance de un Dreambeach «sin incidencias graves» El subdelegado del Gobierno valora como «muy satisfactorio» el operativo de seguridad desplegado durante el festival que ha congregado a miles de personas en El Toyo durante tres días

El dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de la celebración del festival Dreambeach, que reunió la semana pasada a miles de asistentes en El Toyo, «se ha saldado sin incidencias graves, gracias al trabajo coordinado de la Policía Nacional y Guardia Civil junto con la Policía Local y el resto de efectivos de seguridad y emergencias que participaron en el operativo», han trasladado este jueves desde la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

Desde el inicio de este operativo, el jueves 7, hasta la noche del domingo 10, la Policía Nacional -responsable de la dirección del mismo-, detuvo a dos personas «gracias a las labores previas de investigación», han indicado. Una de ellas fue detenida por alteración del orden público y la otra por una reclamación judicial, ya que a este individuo le constaban numerosas reseñas por hurtos y tráfico de drogas. Este último fue localizado por efectivos de la Policía Nacional cuando pretendía entrar en el recinto del festival.

Además, de acuerdo a los datos facilitados, la Policía Nacional realizó en esos días alrededor de 600 filiaciones a asistentes e instruyó cerca de una treintena de actas por tenencia de drogas. Asimismo, halló un vehículo, presuntamente sustraído, encallado en la arena.

Por su parte, la Guardia Civil, que reforzó el dispositivo con decenas de controles preventivos de alcohol y drogas en los accesos al recinto, registró desde el día 7 y hasta el 10 de agosto, 40 positivos en alcohol y 52 en drogas relacionados con asistentes al festival. Además, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha instruido diligencias por alcoholemia con tasas superiores a 0,65 miligramos por litro (mg/l), conducción bajo los efectos de las drogas y conducción temeraria. En ningún caso, ha destacado la Subdelegación, ha habido que lamentar accidentes de tráfico vinculados al evento.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha valorado de manera muy positiva el desarrollo del festival y el esfuerzo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. «El balance de este operativo es muy satisfactorio porque, pese al numeroso público asistente, no se han producido incidencias graves. Este resultado es fruto del gran trabajo realizado por la Policía Nacional, que ha dirigido el dispositivo y por la Guardia Civil, que ha reforzado la seguridad con controles en los accesos. También quiero reconocer la labor del resto de efectivos de seguridad y emergencias que han velado en todo momento por la seguridad de los asistentes y del entorno», ha señalado.

Con este despliegue, el Gobierno de España traslada que se «ha garantizado que el festival se celebrara en un clima de seguridad y normalidad, ofreciendo tranquilidad tanto a los asistentes como a los vecinos de la zona».