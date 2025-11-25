Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iberia ha denunciado el ciberataque a las autoridades competentes.

Esto es lo que les ha dicho Iberia a los clientes de Almería afectados por el ciberataque

La aerolínea ha enviado un correo a usuarios almerienses explicando que un acceso externo no autorizado comprometió datos personales, aunque asegura que no se han visto afectados medios de pago ni claves de acceso

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:09

Comenta

Iberia ha empezado a informar uno por uno a los clientes afectados por el reciente ciberataque que ha sufrido la compañía. Entre ellos hay usuarios ... de Almería que han recibido en las últimas horas un correo electrónico detallando qué ha ocurrido, qué información podría haberse visto comprometida y qué medidas se están adoptando para evitar riesgos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  3. 3 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  4. 4 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  5. 5 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  7. 7 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación
  10. 10 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Esto es lo que les ha dicho Iberia a los clientes de Almería afectados por el ciberataque

Esto es lo que les ha dicho Iberia a los clientes de Almería afectados por el ciberataque