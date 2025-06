Denuncian fallos en los sistemas para climatizar los centros educativos este verano en Almería

J. S. Almería Martes, 10 de junio 2025, 10:57 Comenta Compartir

La Asociación Sindical Docente de (Asadian) de Almería denunció ayer «la falta de previsión de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP respecto al mantenimiento de los equipos de climatización adiabática de numerosos centros educativos de la provincia». Desde el curso 2022-23 Educación acometió la intervención en 33 centros educativos para habilitar sistemas de bioclimatización y energías renovables con un presupuesto de 10,7 millones.

«El pasado 21 de mayo, a las puertas del primer episodio de calor, las direcciones de los centros donde se realizaron estas intervenciones recibieron una comunicación de la Agencia Pública de Andaluza de Educación (APAE) con las instrucciones para el mantenimiento de estos equipos. En estas instrucciones se indicaba que los responsables de que se realice este mantenimiento eran los directores de los centros, los cuales

están teniendo serias dificultades para contratar a empresas especializadas que realicen el modelo básico que le indica la agencia, el cual incluye un análisis y tratamiento bactericida que evite posibles casos de legionelosis», indicaron desde Asadian.

Desde la asociación recuerdan que el mantenimiento de los colegios depende de los ayuntamientos, mientras que el de los institutos lo gestionan estos con fondos propios. «Según la información que ha recabado nuestro sindicato de las direcciones de estos centros, es la primera vez que reciben estas instrucciones, no habiendo sido informados con la suficiente antelación para realizar este mantenimiento o solicitar a los ayuntamientos competentes su realización», indicaron. Como consecuencia de todo ello, «estos equipos no se han conectado en la mayor parte de los centros, hasta que no se les haga el tratamiento y análisis bactericida que garantice un uso seguro de los mismos», por lo que «mucho nos tenemos que ante la subida de temperaturas de esta semana, no se haya podido solventar estos problemas».

Desde Asadian «no entendemos como este mantenimiento no se realiza de forma centralizada por la Agencia Pública de Andaluza de Educación (APAE), quien dispone de técnicos».

Castillo anuncia la continuidad del Plan de Bioclimatización

La consejera de Desarrollo Económico y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, anunció ayer en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que otros 80 centros educativos se sumarán al Plan de Bioclimatización para continuar mejorando las condiciones térmicas y ambientales de las aulas andaluzas, con una dotación presupuestaria de 30 millones de euros, que se suman a los 175 millones ya invertidos.

Destacó que esta medida da continuidad a un programa que ya ha actuado en 462 centros docentes. La consejera ha recalcado que este Plan de Bioclimatización es pionero en Andalucía para dar cumplimiento a la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento y ha añadido que «no existe nada igual, ni dentro ni fuera de España».

Así, serán un total de 542 centros docentes los que contarán con un sistema de refrigeración adiabática para reducir las temperaturas en las aulas en verano junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable. Además, estas instalaciones permiten una reducción drástica del gasto en consumo de energía eléctrica en los colegios e institutos. «Se trata de actuaciones que permiten un importante avance en la actualización y modernización del parque de centros educativos públicos de Andalucía», dijo.