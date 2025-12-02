Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vino prenavideño organizado en el Club Social de la Jefatura de Policía Local de Almería. R. I.

Cuatro agentes locales cuelgan el uniforme: «Jubilarse no implica olvidarse de ser policía»

La alcaldesa de Almería se suma al homenaje a los últimos miembros de la Policía Local que ponen punto y final a su carrera profesional en la capital

R. I.

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:04

Comenta

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado un año más en el tradicional vino prenavideño que la Asociación Recreativa, Deportiva y Cultural ... de la Policía Local organiza en el Club Social de la Jefatura para rendir homenaje a los agentes que han puesto punto y final a su carrera profesional. Un acto sencillo y familiar, trasladaron ayer desde el Consistorio en una nota, en el que se hace entrega de unas placas conmemorativas por su excelente trayectoria y que sirve para recordarles a quienes han colgado el uniforme que en la Jefatura de la Policía Local siempre serán bienvenidos.

