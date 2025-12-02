Cuatro agentes locales cuelgan el uniforme: «Jubilarse no implica olvidarse de ser policía»

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado un año más en el tradicional vino prenavideño que la Asociación Recreativa, Deportiva y Cultural ... de la Policía Local organiza en el Club Social de la Jefatura para rendir homenaje a los agentes que han puesto punto y final a su carrera profesional. Un acto sencillo y familiar, trasladaron ayer desde el Consistorio en una nota, en el que se hace entrega de unas placas conmemorativas por su excelente trayectoria y que sirve para recordarles a quienes han colgado el uniforme que en la Jefatura de la Policía Local siempre serán bienvenidos.

Acompañada por la concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, por el superintendente jefe de la Policía Local, Gregorio Zambudio, por el presidente de la Asociación Recreativa, Deportiva y Cultural de la Policía Local, Israel Ruiz, y por otros mandos policiales, la alcaldesa tuvo unas palabras «de agradecimiento sincero» a los cuatro policías locales que se han jubilado este año. «Auténticos profesionales que durante casi cuatro décadas han estado al servicio de los almerienses, anteponiendo en muchas ocasiones sus trabajos a sus responsabilidades familiares y dando lo mejor de sí mismos para hacer de esta ciudad un lugar más seguro y más amable», destacó.

En este 2025 recibieron la placa los agentes José María Bautista, «uno de los mayores expertos en armamento a nivel nacional», tal y como lo definen sus compañeros; Antonio Pérez, motorista de tráfico que habitualmente hacía la escolta del autobús de la Unión Deportiva Almería; Juan Ramón Pardo, un agente que ha dedicado gran parte de su vida a la Unidad de Seguridad Ciudadana, que cuenta con un sinfín de detenciones a sus espaldas y que ha estado destinado los últimos años en el Mercado Central; y José Enrique López, oficial en el turno operativo que ha pasado sus últimos años de carrera ejerciendo en la Secretaría.

En sus palabras a los agentes, Vázquez también ensalzó «su cercanía y la tranquilidad que transmite la Policía Local a los almerienses». «Un cuerpo que es fundamental tanto en el día a día como en la coordinación de los grandes eventos que tienen lugar en nuestra ciudad», añadió.

Igualmente, la alcaldesa valoró «el buen hacer durante todo el año» de la Asociación Recreativa, Deportiva y Cultural de la Policía Local: «Gracias a todas las actividades que organizan se mantiene el vínculo entre los agentes jubilados y los nuevos», añadió antes de aprovechar la ocasión para desearles «unas felices fiestas navideñas».

Por su parte, Israel Ruiz agradeció la presencia de la alcaldesa y de la concejala de Seguridad «en un acto en el que recordamos y agradecemos la labor a los compañeros que se jubilan a final de cada año y que este año tiene como novedad que, para reforzar el nexo de unión entre quienes cuelgan el uniforme y quienes siguen en activo, se van a entregar también los premios a los participantes en el Torneo de Tiro y el Torneo de Pádel».

«Jubilarse no implica olvidarse de ser policía. Queremos que el vínculo se mantenga con todo el cuerpo, especialmente con los más jóvenes, porque después de casi cuatro décadas de servicio estos compañeros son como una escuela y transmiten muchos valores», concluyó el presidente del Club Social de la Policía Local.

El primer clasificado del Torneo de Tiro fue Ismael Bernal mientras que José María Bautista y Emilio Escobar ocuparon la segunda y la tercera posición respectivamente. Los premios del Torneo de Pádel fueron para Paco Medina y Pepe Sánchez.

El momento más emotivo del acto fue el sentido aplauso que la alcaldesa y todos los agentes presentes han realizado en memoria de Nicolás Yedra, policía local muy querido por todos que falleció a principios del pasado mes de noviembre