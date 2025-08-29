Coworking en Almería: espacios que impulsan la productividad y la colaboración Ofrecen unas infraestructuras de calidad para disfrutar durante el tiempo que el interesado desee, tan solo pagando por el uso que se haga

Lo que en sus inicios parecía una moda de compartir espacios de trabajo que quizá no pasaría el examen del tiempo, ha demostrado que vino para quedarse. El coworking se ha adaptado a las necesidades de unos sectores determinados de profesionales, emprendedores y empresas. Son lugares que ofrecen unas infraestructuras de calidad para disfrutar durante el tiempo que el interesado desee, tan solo pagando por el uso que se haga.

Esa fórmula proporciona una gran flexibilidad en ámbitos de actividad en los que se necesita el espacio de manera puntual. Además, quienes han probado esta forma de trabajar, dicen que imprime un gran dinamismo y opciones de trabajo colaborativo que no dan otras. Según una conocida página de coworking, estos son los principales espacios que se pueden encontrar en Almería para alquilar.

Workspace Coworking Almería

Situado en la calle Arráez 11, se ubica en una casa señorial renovada. Ofrece espacios de trabajo abiertos, salas de reuniones y áreas para eventos, todos con techos altos y luz natural. «Estamos ubicados en pleno casco histórico de Almería, en un edificio de principios del siglo XIX de 710 m2 totalmente reformado y distribuido en dos plantas. Planta pública; recepción, salas de reunión y formación y amplias zonas de trabajo por días. Planta privada; despachos y sala de trabajo FIX y FLEX», explican sus responsables.

Además, los usuarios disfrutan de mobiliario, proyector, plasma, pizarras, conexión a internet, limpieza, recepción de mensajería, office, impresión y escáner, entre otros materiales.

Wood Work Coworking

Wood Work Coworking ofrece despachos independientes, puestos de trabajo en salas colectivas, sala de reuniones y aula de formación. Sus responsables abogan por una filosofía de trabajo que combina trabajo, ocio, cultura, formación y compartir tu día a día con gente apasionada con lo que hace». Es lo que denominan «la filosofía #FeelingWood», un concepto que han creado y que responde a «una nueva forma de espacio de trabajo».

Carrida Plaza - Negocia Area

Este centro de negocios se encuentra en la calle Chillida 4, junto a la salida 800 de la A7, en dirección a Roquetas de Mar. Ofrece espacios de coworking equipados con mobiliario de trabajo y capacidad para seis puestos cada uno. Cada mesa puede alquilarse por días, semanas o meses completos. Sus responsables califican su ubicación como «estratégica», dado que se encuentran «a tan solo 10 minutos desde Almería capital, El Ejido y Roquetas de Mar».

«Disponemos de una amplia zona de aparcamiento privada exterior e interior y nos encontramos próximos a supermercados, cafeterías, restaurantes y tiendas. La playa más cercana está a tan sólo 2,5km. Nuestra comunidad reúne a empresas, freelancers y emprendedores de todos los sectores».

Garcam Centro Coworking

Se encuentra en Parque Nicolás Salmerón 11 y cuenta con unas instalaciones de 180 metros cuadrados útiles en la zona centro de Almería. Ofrece servicios como internet, atención de llamadas, acceso a sala de reuniones, luz, agua, limpieza, climatización, comunidad, office, a los que se une recepción, aseo, sala de reuniones, despachos y área office, con la guinda de un patio de trabajo de grandes dimensiones.

REC.ON Spain

Este espacio es uno de los más singulares de los que se ofertan en Almería. Con unos 40 metros cuadrados y ubicado en la sierra de María-Los Vélez, se encuentra en el terreno de una antigua granja, que ha sido transformada en un lugar «para trabajar y crear», describen sus responsables. Quienes buscan una experiencia de trabajo mezclada con un ambiente tranquilo y rural, tienen aquí unas de sus mejores opciones a considerar.

LOLA Coworking y LOLA Coworking II

Con oficinas en Almería capital, en la Avenida de Montserrat 20 y en Leandro Fernández de Moratín 4, LOLA Coworking y LOLA Coworking II son instalaciones céntricas con oficinas privadas y servicios adaptados a las necesidades de sus usuarios.

Coworking El Ejido

Se encuentra en la calle Pedro Ponce 4 y se creó como una instalación dirigida a autónomos, freelances, startups, pymes y grandes empresas, «donde todos ellos puedan encontrar lo que buscan».

Estos espacios representan una alternativa al trabajo tradicional, especialmente pensada para profesionales de muy distinto tipo, desde freelances a startups o empresas consolidadas.