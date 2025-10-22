Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
R. I.

Confirman cinco años y medio de cárcel por abusar de su prima menor y mostrarle pornografía

El condenado llegó a ofrecer incluso dinero a la menor para que accediera a sus deseos libidinosos, a lo que esta se opuso

E. P.

Almería

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:36

Comenta

El Tribunal Supremo ha confirmado cinco años, seis meses y un día de prisión para un hombre que abusó sexualmente de su prima cuando esta era menor de edad mediante distintos tocamientos, sentido en el que se aprovechó de su parentesco para poder acercarse a la víctima a la que también mostró pornografía.

El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación impulsado por la defensa, con lo que ratifica el fallo de la Audiencia de Almería, que le impuso cinco años y un día de cárcel por un delito de abusos y seis meses más por la exhibición de porno, además de 15 años de alejamiento respecto a la menor y otros 14 de libertad vigilada.

Según la resolución judicial, consultada por Europa Press, el hombre aprovechó la relación familiar y sus contactos con la menor cuando esta contaba con once años de edad para abusar sexualmente de ella cuando se quedaban a solas en la vivienda de alguno de ellos.

El condenado llegó a ofrecer incluso dinero a la menor para que accediera a sus deseos libidinosos, a lo que esta se opuso. Asimismo, la niña evitó contar nada a su padre «por miedo a un conflicto familiar» debido a la residencia que compartía con otros familiares.

Consta además que cuando la menor tenía 12 años, el acusado le mostró desde su teléfono móvil un vídeo en el que aparecían adultos mientras mantenían relaciones sexuales. Mientras le mostraba las imágenes, la forzó a que le tocara su zona íntima sin que la menor pudiera evitarlo.

El Supremo señala la ausencia de relevancia casacional del recurso impulsado por el condenado al tiempo que respalda la decisión del TSJA, que también rechazó el recurso de apelación al entender que había suficiente prueba de cargo válida para inculpar al acusado, basándose sobre todo en el relato «coherente, consistente y detallado» de la menor.

Así, incide en que la niña mantuvo la misma versión a lo largo de todo el procedimiento sin que consten «móviles espurios» que puedan hacer dudar de su credibilidad de la niña, que se vio apuntalada por el informe de evaluación elaborado la fundación Márgenes y Vínculos, que corroboró el testimonio como «creíble».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 20 años tras ser atropellado mientras circulaba en patinete en Huércal de Almería
  2. 2 Detenido un ladrón de piezas de vehículos de alta gama tras robar cámaras de seguridad en El Ejido
  3. 3 Inician en Olula del Río las obras de reparación de daños por la DANA
  4. 4 Un premio de prestigio por la primera depuradora de Europa que produce agua regenerada AA
  5. 5 Garrucha volverá a ser la capital de la gamba roja este fin de semana con su VI Festival Gastronómico
  6. 6 Una semana llena de cuentos, magia y literatura por el Día de las Bibliotecas
  7. 7 Los Jardines de la Hoya de Almería, Premio Andalucía de Urbanismo
  8. 8 Una jornada sobre la IA para impulsar la actividad empresarial en El Ejido
  9. 9 Senderistas de Vícar recorren Bacares y Sierro por caminos llenos de naturaleza
  10. 10 El PSOE critica que la alcaldesa «gaste 800.000 euros en comunicación» con los barrios «abandonados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Confirman cinco años y medio de cárcel por abusar de su prima menor y mostrarle pornografía

Confirman cinco años y medio de cárcel por abusar de su prima menor y mostrarle pornografía