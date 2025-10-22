Confirman cinco años y medio de cárcel por abusar de su prima menor y mostrarle pornografía El condenado llegó a ofrecer incluso dinero a la menor para que accediera a sus deseos libidinosos, a lo que esta se opuso

E. P. Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:36 Comenta Compartir

El Tribunal Supremo ha confirmado cinco años, seis meses y un día de prisión para un hombre que abusó sexualmente de su prima cuando esta era menor de edad mediante distintos tocamientos, sentido en el que se aprovechó de su parentesco para poder acercarse a la víctima a la que también mostró pornografía.

El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación impulsado por la defensa, con lo que ratifica el fallo de la Audiencia de Almería, que le impuso cinco años y un día de cárcel por un delito de abusos y seis meses más por la exhibición de porno, además de 15 años de alejamiento respecto a la menor y otros 14 de libertad vigilada.

Según la resolución judicial, consultada por Europa Press, el hombre aprovechó la relación familiar y sus contactos con la menor cuando esta contaba con once años de edad para abusar sexualmente de ella cuando se quedaban a solas en la vivienda de alguno de ellos.

El condenado llegó a ofrecer incluso dinero a la menor para que accediera a sus deseos libidinosos, a lo que esta se opuso. Asimismo, la niña evitó contar nada a su padre «por miedo a un conflicto familiar» debido a la residencia que compartía con otros familiares.

Consta además que cuando la menor tenía 12 años, el acusado le mostró desde su teléfono móvil un vídeo en el que aparecían adultos mientras mantenían relaciones sexuales. Mientras le mostraba las imágenes, la forzó a que le tocara su zona íntima sin que la menor pudiera evitarlo.

El Supremo señala la ausencia de relevancia casacional del recurso impulsado por el condenado al tiempo que respalda la decisión del TSJA, que también rechazó el recurso de apelación al entender que había suficiente prueba de cargo válida para inculpar al acusado, basándose sobre todo en el relato «coherente, consistente y detallado» de la menor.

Así, incide en que la niña mantuvo la misma versión a lo largo de todo el procedimiento sin que consten «móviles espurios» que puedan hacer dudar de su credibilidad de la niña, que se vio apuntalada por el informe de evaluación elaborado la fundación Márgenes y Vínculos, que corroboró el testimonio como «creíble».