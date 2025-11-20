Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Colegio de Médicos de Almería celebra el acto homenaje a los Colegiados Honoríficos

El colegio ha rendido una ovación de gratitud a la vocación inquebrantable que ha caracterizado la trayectoria de cada una de las personas que han sido homenajeadas

R. I.

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:27

El Colegio de Médicos de Almería ha celebrado uno de los actos más nobles y significativos de su calendario institucional, como es el homenaje y ... entrega de distinciones a los colegiados honoríficos. A través de esta conmemoración, el colegio ha rendido una ovación de gratitud a la vocación inquebrantable que ha caracterizado la trayectoria de cada una de las personas que han sido homenajeadas. La condición de colegiado honorífico es el paso de una etapa de merecido descanso, pero también el testimonio de que la pasión por la Medicina nunca se jubila.

