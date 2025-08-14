La ciudad se transforma: la plaza Urrutia de Almería cambia su aspecto La construcción de un nuevo edificio con local comercial y la puesta en valor del quiosco marcarán el cambio de cara de este rincón con encanto de la capital

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 14 de agosto 2025, 16:55

Las ciudades son organismos vivos que evolucionan a medida que cambian sus edificios, su urbanismo y su paisaje urbano. Cada intervención se acomete para aportar mejoras, aunque pueda estar abierta a las opiniones diversas de la ciudadanía, y deja una huella en la identidad de la ciudad, además de alterar la manera en que vecinos y visitantes experimentan sus espacios.

En Almería, el centro histórico vive un ejemplo de esta transformación con la plaza Urrutia, una pequeña y recoleta plaza situada junto a la emblemática plaza de San Pedro y muy próxima al Paseo de Almería, zona de gran actividad comercial.

En los próximos meses, la fisonomía de la plaza cambiará notablemente con la demolición de un edificio de dos plantas, que ya ha sido ejecutada, para levantar un nuevo inmueble que albergará tres viviendas y un local comercial. La finalización de estas obras está prevista para noviembre de 2026. Este proyecto se suma a otras intervenciones cercanas, como las obras en el Paseo de Almería, que también modifican el paisaje urbano de la zona.

Actuación paralela

Paralelamente, la plaza Urrutia será escenario de otro proyecto que busca recuperar parte de su patrimonio histórico. El Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, hizo público en abril de este año 2025 la aprobación de la rehabilitación del quiosco histórico ubicado en la plaza, proyectado por el arquitecto almeriense Guillermo Langle Rubio durante la Guerra Civil Española como acceso a los refugios antiaéreos.

Este quiosco, actualmente en desuso, será restaurado para recuperar sus valores arquitectónicos y funcionales, convirtiéndose en un espacio turístico y expositivo visible desde el exterior.

El proyecto, redactado por el estudio Palera Arquitectos, contempla la recuperación de los acabados originales, la restauración de los revestimientos, zócalos y carpinterías, así como la adaptación de pavimentos y la instalación de sistemas de iluminación y tomas de corriente para usos expositivos.

Con un presupuesto base de 71.790 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, la intervención se enmarca dentro del compromiso municipal por la puesta en valor de recursos patrimoniales y culturales de la ciudad, sumándose a la rehabilitación de otros edificios y espacios históricos de Almería.

Así, la plaza Urrutia no solo verá transformada su estética con la nueva edificación, sino que también recuperará un pedazo de su historia con la restauración de su quiosco.