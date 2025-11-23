Una calle en Florida 'tocaya' de Almería

Los callejeros de las ciudades del mundo siempre guardan pequeñas sorpresas. A veces encontramos nombres insólitos, homenajes inesperados o referencias que conectan lugares que no ... parecen tener nada en común. En otras ocasiones, entre avenidas y travesías, aparecen guiños entre lugares enormemente distantes entre ellos.

Y resulta especialmente llamativo comprobar cómo, a miles de kilómetros de nuestra provincia, existen vías públicas que llevan el nombre de Almería, un detalle que invita a reflexionar sobre la huella, el legado y la presencia que ha dejado en rincones insospechados del planeta.

Es sorprendente descubrir que, a miles de kilómetros de Almería, en el estado de Florida (EE. UU.), hay una calle que lleva su nombre. En pleno casco histórico de San Agustín se encuentra Almeria Street, un pequeño homenaje urbano que conecta ambas orillas del Atlántico.

San Agustín, fundada en 1565 por el explorador español Pedro Menéndez de Avilés, es un enclave con una profunda herencia hispana. A lo largo de sus calles se palpa esa historia, por su arquitectura colonial y muchos nombres que remiten a España, no solo el de Almería, sino, en otras calles cercanas, los de Oviedo o Valencia, por ejemplo.

En este contexto, Almeria Street resulta especialmente simbólica. Aunque no hay una explicación clara y oficial sobre por qué exactamente se nombró Almeria a esta calle, su presencia no es casual en una ciudad tan impregnada de historia española. En San Agustín, la herencia española no solo se observa en los nombres de sus calles, sino también en monumentos como el Castillo de San Marcos, un fuerte construido por los colonizadores hispanos.

Almería Street forma parte de una zona residencial histórica, con numerosas viviendas construidas a principios del siglo XX, lo que contribuye a crear una atmósfera clásica en esta zona. La calle Almería es un pequeño símbolo del legado español, una 'tocaya' lejana y desconocida para la mayor parte de la población almeriense.

Almería en mapas lejanos: de Uruguay a Estados Unidos y Australia

La presencia del nombre de Almería en callejeros de distintos puntos del mundo va mucho más allá de Florida. En Montevideo (Uruguay) existe una calle llamada Almería situada en un barrio residencial.

También en California (Estados Unidos), en el barrio costero de San Pedro (Los Ángeles), aparece Almeria Street, una vía tranquila rodeada de viviendas ajardinadas al más puro estilo californiano y a dos pasos del océano Pacífico.

Aún más sorprendente es su aparición en Australia, en el pequeño pueblo de Cervantes, donde todas las calles llevan nombres españoles, incluida Almería, como homenaje al barco 'Cervantes', que naufragó en 1844 y dio nombre al asentamiento.

De América a Oceanía, la provincia de Almería se cuela en rincones inesperados del planeta, dejando una curiosa huella.