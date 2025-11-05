Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de una calle en la zona de la plaza de toros.

La calle de Almería que pide mantenimiento de una forma original: «Y el arreglo, ¿para cuándo?»

Los vecinos quieren llamar la atención del Consistorio para que ponga a punto esta vía de la capital

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:28

No todos los días una calle se convierte en portavoz de sus vecinos. Muy cerca de la plaza de toros, en la calle Cucarro, perpendicular ... a la calle Restoy, quienes viven en ella han encontrado una manera tan ingeniosa como llamativa de reclamar mejoras. Un cartel colgado de un extremo a otro, al más puro estilo festivo, en el que puede leerse un mensaje directo y con humor dirigido al Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

