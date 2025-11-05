La calle de Almería que pide mantenimiento de una forma original: «Y el arreglo, ¿para cuándo?»

No todos los días una calle se convierte en portavoz de sus vecinos. Muy cerca de la plaza de toros, en la calle Cucarro, perpendicular ... a la calle Restoy, quienes viven en ella han encontrado una manera tan ingeniosa como llamativa de reclamar mejoras. Un cartel colgado de un extremo a otro, al más puro estilo festivo, en el que puede leerse un mensaje directo y con humor dirigido al Ayuntamiento.

«Ponme guapa, ponme guapa, que quiero verme arreglada. Ayuntamiento, y el arreglo, ¿pa cuándo?», reza el cartel que se ha hecho viral en redes y que ha despertado la simpatía de muchos almerienses. Detrás de su tono desenfadado se esconde una reivindicación compartida, el deseo de los vecinos de ver su barrio más limpio y cuidado.

La oportunidad la han aprovechado los vecinos con motivo de la festividad de Todos los Santos y la Noche de Halloween. Al mismo tiempo que decoraban las casas y la calle con los motivos típicos de esa 'terrorífica' noche, han colgado el mencionado cartel, como una llamada de atención para que se cuide todo este entorno.

Una queja con sentido del humor

La iniciativa ha surgido entre los residentes de la zona, que aseguran que la limpieza y el mantenimiento son una demanda constante. Aunque la ocurrencia ha despertado sonrisas, su trasfondo refleja un problema real que muchos ciudadanos detectan. Este es la necesidad de mejorar el mantenimiento urbano en distintas zonas de la capital, especialmente en calles, plazas y parques.

La protesta vecinal coincide con el reciente anuncio del Ayuntamiento de Almería de un nuevo contrato de Servicios de Limpieza Viaria y de Playas, con una inversión histórica de 193 millones de euros para los próximos siete años.

Mientras tanto, el mensaje de la calle Cucarro ha servido para poner el foco en una demanda vecinal. Su tono festivo ha demostrado que reivindicar también puede hacerse con ingenio, aunque sea con una pancarta, a simple vista sencilla, pero detrás de la cual existe una demanda real y seria de los vecinos.