Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de un restaurante Burger King.

La cadena de comida rápida que crece en Almería: después de Níjar llega Vera esta Navidad

El Levante almeriense hinca el diente a la comida rápida con un establecimiento que prevé abrir para la segunda mitad del mes

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:03

Comenta

La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida Burger King sigue creciendo en la provincia de Almería. Después de la puesta en marcha en enero ... de 2024 de un establecimiento en el municipio de Níjar, ahora abre el 20 de diciembre su primer local en la franja entre Vera, Garrucha y Mojácar, en un terreno de 2.000 metros cuadrados con aparcamiento propio, terraza exterior y un servicio de King Auto que permitirá realizar pedidos sin bajarse del coche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una bebé de 15 meses en Almería
  2. 2 Muere el conductor del trailer accidentado tras chocar con un camión en la A-7 a su paso por Sorbas
  3. 3 García Alcaína, «un alcalde más», nuevo presidente de la Diputación de Almería
  4. 4 Roquetas inaugura un museo que se adentra en el origen y transformación del municipio
  5. 5 La Junta reparará el dique de poniente del puerto de Adra con una inversión de medio millón de euros
  6. 6 David Bisbal revoluciona el Metro de Madrid: inaugura el Tren de la Navidad a todo ritmo
  7. 7 El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros
  8. 8 La realidad virtual, una aliada contra el ictus
  9. 9 Los profesionales de ERACIS y Servicios Sociales en Vícar se forman para combatir rumores y prejuicios
  10. 10 Fernández-Pacheco defiende que el relevo en la Diputación de Almería es un acto de «normalidad democrática»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La cadena de comida rápida que crece en Almería: después de Níjar llega Vera esta Navidad

La cadena de comida rápida que crece en Almería: después de Níjar llega Vera esta Navidad