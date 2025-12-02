La cadena de comida rápida que crece en Almería: después de Níjar llega Vera esta Navidad

La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida Burger King sigue creciendo en la provincia de Almería. Después de la puesta en marcha en enero ... de 2024 de un establecimiento en el municipio de Níjar, ahora abre el 20 de diciembre su primer local en la franja entre Vera, Garrucha y Mojácar, en un terreno de 2.000 metros cuadrados con aparcamiento propio, terraza exterior y un servicio de King Auto que permitirá realizar pedidos sin bajarse del coche.

Este año, por tanto, el Levante almeriense vivirá unas navidades con aroma a carne a la parrilla, con este nuevo espacio llamado a convertirse en punto de encuentro para los amantes de una buena hamburguesa. El local se está construyendo en el paraje de La Media Legua, una ubicación con fácil acceso desde las localidades cercanas.

El desembarco de la cadena llama especialmente la atención en una zona que supera los 65.000 habitantes, muchos de los cuales podrán decir dentro de muy poco tiempo que van a 'pillarse un Whopper' sin necesidad de recorrer grandes distancias. Y es que hasta ahora había que llegar hasta Campohermoso o Almería capital para disfrutar de la carta que ofrece este restaurante.

Apertura exprés para llegar a la Navidad

Los trabajos marchan a toda máquina, para que, en pocos días, el local abra sus puertas, que la parrilla comience a echar humo, el aceite burbujee con las primeras raciones de patatas crujientes y los clientes estrenen las mesas que ofrecerá este espacio.

Burger King ya ha activado en su web una oferta de empleo para dependiente/a en su establecimiento de Vera Playa. Se busca personal para cocina, caja y el propio King Auto, con contrato indefinido, jornadas de distintos tipos y turnos rotativos.

La apertura de Vera Playa llega en plena etapa de crecimiento de la marca en la provincia. A comienzos de 2024, Burger King inauguró su primer restaurante en el municipio de Níjar, un establecimiento situado en la calle Santa Catalina, en Campohermoso, que supuso la creación de 30 nuevos empleos. Con él, la compañía reforzó los casi 400 puestos de trabajo que ya genera en Almería, dentro de una estructura que supera los 6.000 trabajadores en Andalucía y los 30.000 en toda España.

Jorge Carvalho, director de Burger King España, subrayó entonces el compromiso de la marca con el territorio: «Queremos que los vecinos de Níjar disfruten del auténtico sabor a la parrilla más cerca que nunca, y, al mismo tiempo, seguir creciendo de forma sostenible y generando empleo de calidad en la provincia».

El local de Níjar, de más de 350 metros cuadrados, incorporó servicios como PlayKing, refill de bebidas, kioscos digitales, Home Delivery y WiFi, y se convirtió en el restaurante número 201 de la cadena en Andalucía y el 13º en la provincia.

La compañía también ha intensificado su apuesta por la sostenibilidad con locales tipo Free Standing, placas solares, flotas eléctricas y sistemas de eficiencia energética, medidas que ya se aplican en buena parte de sus establecimientos andaluces.