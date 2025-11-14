Buscan ayudante de ventas para un comercio del CCT: estas son las condiciones

Se aproxima la campaña de ventas de Navidad y muchos comercios, entre ellos los supermercados, las grandes superficies y muchas cadenas del sector retail ya ... piensan en reforzar sus plantillas. Llega una época en la que la mayoría de los hogares compra más de lo habitual, por lo que los establecimientos planifican sus recursos humanos para no verse sobrepasados.

En esta línea, Deichmann Calzados, una de las mayores cadenas europeas del sector, ha abierto un proceso de selección para incorporar asistentes de ventas (Sales Assistant) en su establecimiento del Centro Comercial Torrecárdenas, en Almería capital. La empresa ofrece contrato indefinido de 20 horas semanales, sin necesidad de experiencia previa, y únicamente exige contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Se trata de una oportunidad especialmente atractiva para estudiantes o personas que buscan compatibilizar el trabajo con la vida personal, el ocio o con otras actividades, dado que la jornada es parcial y la compañía valora la flexibilidad y la actitud positiva por encima de la experiencia.

Qué perfil se busca

La oferta está dirigida a candidatos con ganas de aprender, actitud proactiva y buena disposición para el trabajo en equipo. La firma valora especialmente la capacidad organizativa y la adaptación a los turnos rotativos, que pueden desarrollarse de lunes a sábado, entre las 07:00 y las 22:00 horas.

Entre los requisitos más destacados está el tener un nivel mínimo de estudios de Educación Secundaria Obligatoria, actitud positiva y orientada al cliente, disponibilidad total para turnos rotativos y flexibilidad para realizar horas complementarias si se requieren.

Funciones y condiciones del puesto

El puesto de sales assistant o ayudante de ventas implica tanto atención directa al cliente como tareas de organización en tienda y almacén. Entre las funciones principales destacan el asesoramiento durante la compra y gestión del cobro, la reposición y control del stock, la organización del almacén y mantenimiento de la imagen del punto de venta y el impulso de ventas complementarias y apoyo al resto del equipo.

La empresa ofrece un entorno de trabajo colaborativo e inclusivo, formación continua presencial y online, y descuentos de hasta el 50% en sus productos. Además, Deichmann promueve el desarrollo profesional dentro de la compañía, que cuenta con presencia en 34 países, más de 4.700 tiendas y cerca de 49.000 empleados en todo el mundo.

Deichmann Calzados asegura un proceso de selección ágil y accesible. En un momento en que la estabilidad laboral es un valor añadido, esta propuesta en el Centro Comercial Torrecárdenas de Almería se presenta como una oportunidad para incorporarse a una marca internacional con contrato indefinido y proyección de futuro.