Bolaños garantiza el agua pese a la reforma de la desaladora de Carboneras En septiembre está previsto que se inicie la obra que transformará estas instalaciones en unas de «las mejores» de España y Europa

Alicia Amate Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:30 Comenta Compartir

El ministro dePresidencia, FélixBolaños, cumplió ayer con su tradición iniciada en 2021 de visitar, en algún día del mes de agosto, las obras del AVE en la provincia de Almería. Acompañado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, Bolaños dejó a este los asuntos relativos a los trazados viarios y ferroviarios de la provincia y abordó otra de las actuaciones dependientes del Gobierno de España, concretamente, la prevista en la desaladora de Carboneras.

Aseguró a preguntas de los periodistas que esta instalación esencial para el suministro hídrico en la zona está en funcionamiento, aunque «no al máximo rendimiento» ya que están en marcha 10 de las 12 líneas existentes. A partir de septiembre, según indicó, está previsto que se realice en ella «una reforma prácticamente integral» que va a suponer ciertos para la provincia.

«Durante el tiempo que se lleven a cabo esas obras en la desaladora de Carboneras, tendrán que realizar un mayor esfuerzo las otras desaladoras y los otros centros de tratamiento de agua que existen en la provincia de Almería para que, obviamente, ni el consumo de boca ni el uso agrícola pueda verse afectado», detalló Félix Bolaños.

Destacó, eso sí, que una vez finalizadas estas obras, las instalaciones de Carboneras «desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la generación de metros cúbicos de agua» va a estar entre «las mejores» del país. «Podría, incluso, decir también de las mejores de Europa», afirmó el ministro de Presidencia, para quien «la inversión del Gobierno de España en la provincia de Almería también se demuestra con esta reivindicación, histórica y también justa, de los ciudadanos».

Félix Bolaños insistió en que «no habrá problema durante el tiempo que duren esas obras» de la desaladora y espera que «los otros medios» de la provincia puedan «dar el suficiente número de metros cúbicos para que nadie se pueda ver afectado». Cifró «hoy por hoy» en más de 100.000 metros cúbicos la producción de agua de la desaladora de Carboneras y señaló que «no es que se vayan a suprimir de un día para otro una vez que empiecen las obras, sino que la proyección y la planificación que existen de esas obras, hacen que podamos trasladar a toda la provincia de Almería, a todos los ciudadanos, tranquilidad absoluta también en la generación de agua potable o también de uso agrícola».

Obras en carrneteras

Finalmente, en la visita de ayer, en este caso Óscar Puente se refirió también a las inversiones que se realizan en las carreteras de Almería. Destacó el trabajo del acceso al puerto de la capital, el enlace de Viator o el tercer carril entre Roquetas de Mar y Almería así como las mejoras previstas en los túneles de Aguadulce o la remodelación del enlace de El Parador. Anunció, además, que pronto se va a licitar el contrato para realizar obras de mejora en los enlaces del Copo y de Santa María del Águila de la Autovía del Mediterráneo (A-7) a su paso por El Ejido.