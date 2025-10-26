Aviso amarillo por lluvias y tormentas, este domingo en Almería La jornada registrará un descenso generalizado de las temperaturas de hasta nueve grados en las máximas, también en Huelva Cádiz, Córdoba y Sevilla

Europa Press / R. I. Almería Domingo, 26 de octubre 2025, 12:25 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 26 de octubre, avisos de nivel amarillo en las provincias de Huelva, Cádiz, Almería, Córdoba y Sevilla por lluvias y tormentas, además de que la jornada registrará un descenso generalizado de las temperaturas de hasta nueve grados en las máximas.

Según ha informado la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por precipitaciones se activarán a partir de las 15 horas en la comarca del Valle del Almanzora y Los Vélez, además, del levante almeriense.

Asimismo, las temperaturas máximas descenderán en todas las provincias andaluzas, excepto en Almería, que se mantendrán en 26 grados, siendo Granada la que experimentará la mayor bajada con 23ºC, con un descenso de nueve grados respecto al este sábado.

En cuanto al resto de provincias, la máxima de Cádiz será de 24ºC; en Córdoba, 27ºC; en Huelva, 24ºC; en Jaén, 23ºC; en Málaga, 26ºC, y en Sevilla, 28ºC.

El aviso por lluvias y tormentas será, por su parte, entre las 14 y las 24 horas, en la campiña gaditana, cordobesa y sevillana; en el litoral gaditano y onubense; y en las comarcas de Aracena-Huelva y Andévalo y Condado (Huelva)

En cuanto al resto de la comunidad andaluza, presentará intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo, Sierra Morena y el valle del Guadiana, sin descartar nieblas.

Los vientos serán flojos y variables en la jornada, aumentando entre flojos y moderados de componente Oeste y más intensos en el litoral.