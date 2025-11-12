Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entre los gatos que buscan acogida hay cachorros, pero también heridos y adultos.

Una asociación lanza una llamada urgente: «Todo este proceso no es fácil»

Alma Felina de Almería pide ayuda desesperada para acoger a los gatos rescatados: «Cada día recibimos más peticiones y no damos abasto»

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:52

Comenta

La Asociación Alma Felina de Almería, dedicada a la acogida y el cuidado de gatos, ha lanzado un mensaje de socorro a través de sus ... redes sociales. Con el grito de «¡¡¡Totalmente saturadas!!!», las voluntarias del colectivo animalista han querido alertar de la grave situación que atraviesan. Sin espacio, sin manos suficientes y con nuevos rescates a diario, piden la colaboración urgente de la ciudadanía para acoger temporalmente a los gatos que salvan de la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal
  2. 2 Moreno inaugura la remodelación de la potabilizadora de Cuevas, que multiplica por 57 su capacidad
  3. 3 Los grandes descuentos vuelven a Adra en una nueva edición del Gran Outlet
  4. 4 Adra avanza en la puesta en valor del Cerro de Montecristo con la adjudicación de dos nuevos contratos
  5. 5 Inversión de 600.000 euros en Arboleas para la mejora de varias calles
  6. 6 IU El Ejido le afea a Góngora que use el cercanías del Poniente como arma contra el Gobierno
  7. 7 Esta es la ciudad andaluza que quiere transformar su río inspirándose en la Rambla de Almería
  8. 8 Cuentacuentos, música y talleres: el Aula de Mar regresa con nuevo programa
  9. 9 «Mi hijo pesaba 20 kilos y bajó a doce»: denuncia acoso escolar sobre su hijo en un colegio de Fiñana
  10. 10 El IMD incorpora una nueva modalidad a las Escuelas Deportivas Municipales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una asociación lanza una llamada urgente: «Todo este proceso no es fácil»

Una asociación lanza una llamada urgente: «Todo este proceso no es fácil»