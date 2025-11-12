Una asociación lanza una llamada urgente: «Todo este proceso no es fácil»

La Asociación Alma Felina de Almería, dedicada a la acogida y el cuidado de gatos, ha lanzado un mensaje de socorro a través de sus ... redes sociales. Con el grito de «¡¡¡Totalmente saturadas!!!», las voluntarias del colectivo animalista han querido alertar de la grave situación que atraviesan. Sin espacio, sin manos suficientes y con nuevos rescates a diario, piden la colaboración urgente de la ciudadanía para acoger temporalmente a los gatos que salvan de la calle.

«Necesitamos no es la palabra... ¡¡Necesitan casas de acogida!!», comienza el comunicado, en el que la asociación explica que «cada día se pone en contacto con nosotros muchísima gente pidiendo más y más ayuda. Ya que ellos no tienen voz…».

Desde Alma Felina apelan al compromiso y la empatía de quienes aman a los animales: «El ser casa de acogida es una experiencia que merece la pena, si es que puedes y amas a los animales. Es un acto generoso con el que salvas una vida».

La asociación recalca que no se trata solo de cuidar a cachorros: «No solo los cachorros necesitan estos hogares temporales, también animales convalecientes, ancianos, deprimidos…».

Además, recuerdan que ser casa de acogida no implica gastos para los voluntarios, ya que el colectivo se hace cargo «de su manutención y de todos los gastos veterinarios». A cambio, ofrecen acompañamiento constante y la satisfacción de participar en una labor solidaria que cambia vidas: «Dedicar una parte de tu tiempo, compartir una parte de tu vida con un ser inocente es el mayor regalo que te puedes hacer a ti mismo y le puedes hacer a él».

«Nuestras casas no admiten más animales»

El comunicado también refleja el agotamiento de las personas que integran la asociación, que cada día rescatan «gatos atropellados, cachorros, adultos, enfermos, lactantes... animales que sin una ayuda no podrían sobrevivir un minuto más».

«Todo este proceso no es fácil porque nuestras manos son limitadas y nuestras casas no admiten más animales», lamentan. Por eso hacen una llamada directa: «Necesitamos más manos, más casas, más corazones desinteresados, más ganas de ayudar con hechos y no con palabras. ¡¡¡Te necesitamos a ti!!!».

El mensaje insiste en que la compasión no basta: «La pena no los saca de la situación en la que están y nosotras no podemos seguir ayudando sin tu ayuda...».

«Ese tiempo es vivir o morir»

En el texto, Alma Felina destaca la importancia de cada gesto, por pequeño que sea: «Ser casa de acogida es uno de los mayores placeres de la vida. Ayudarlos en su día a día, ver cómo recuperan la confianza, cómo sanan las heridas, cómo se recuperan corazones de dolor y de maltrato… Todo esto es algo impagable, insustituible, una experiencia que te llena de felicidad».

Además, subrayan que acoger no exige un compromiso indefinido: «¡Esto significa dejarles contigo un tiempo limitado! Ese tiempo lo decides tú y es muy valioso: desde un día, un fin de semana, una semana, unas vacaciones... el tiempo que puedas. Ese tiempo es vivir o morir».

Cómo ayudar

La asociación concluye su publicación con un mensaje claro: «Sin casas de acogida no podremos seguir ayudando. En ti está la clave, en tu solidaridad, en tus ganas de ayudar, en dedicarles un poco de tiempo a ellos, en ayudarles para que sean felices para siempre…». Las personas interesadas en colaborar pueden contactar con Alma Felina a través de sus redes sociales.