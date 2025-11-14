Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita del arzobispo castrense a la Base de Viator. R. I.

El arzobispo castrense visita la Base de La Legión de Viator

Aznárez Cobo, que también visitó la Comandancia Naval, la Comisaría de Policía Nacional y la Comandancia de la Guardia Civil, ofició una ceremonia religiosa en la que 260 personas recibieron la Confirmación

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:46

La Base Álvarez de Sotomayor de Viator de la Brigada de la Legión (Brileg), recibió este jueves la visita del arzobispo castrense Juan Antonio Aznárez ... Cobo. La agenda comenzó a las 8 horas con un solemne acto de izado de bandera en el patio de armas, que estuvo presidio por el propio Aznárez Cobo y en el que estuvieron presentes todas las unidades legionarias con base en Viator, formadas con sus guiones y banderines y acompañadas por la Unidad de Música y Banda de Guerra. El mando de la formación correspondió al jefe del Tercio Don Juan de Austria, 3º de la Legión, coronel Javier Mackinlay de Castilla.

