El arzobispo castrense visita la Base de La Legión de Viator

La Base Álvarez de Sotomayor de Viator de la Brigada de la Legión (Brileg), recibió este jueves la visita del arzobispo castrense Juan Antonio Aznárez ... Cobo. La agenda comenzó a las 8 horas con un solemne acto de izado de bandera en el patio de armas, que estuvo presidio por el propio Aznárez Cobo y en el que estuvieron presentes todas las unidades legionarias con base en Viator, formadas con sus guiones y banderines y acompañadas por la Unidad de Música y Banda de Guerra. El mando de la formación correspondió al jefe del Tercio Don Juan de Austria, 3º de la Legión, coronel Javier Mackinlay de Castilla.

Tras el izado de bandera, el arzobispo castrense dirigió unas palabras a los asistentes: «Las misiones principales del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (Sarfas) consiste en proporcionar apoyo religioso y espiritual a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, enfocándose no solo en los aspectos religiosos tradicionales, administración de los sacramentos, sino también en los aspectos éticos, emocionales, espirituales y psicológicos del servicio militar tanto en territorio nacional como en los despliegues internacionales».

La visita pastoral se prolongó durante la mañana, incluyendo a las unidades del Batallón de Guerra Electrónica de Levante del REW 32 (BEW II/32), la Comandancia Naval, la Comandancia de la Guardia Civil y la Comisaria de la Policía Nacional.

Durante la tarde, de nuevo en la Base Álvarez de Sotomayor, el arzobispo castrense ofició una ceremonia religiosa donde a 260 personas recibieron el sacramento de la Confirmación.