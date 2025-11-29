Los almerienses prefieren América para emigrar y la mayoría opta por Argentina

El trabajo, el estudio, la situación económica o política, la amistad y, por supuesto, también el corazón, son motivos más que suficientes para emigrar a ... otro país y considerarlo su hogar, aunque este se halle a miles de kilómetros del que ha sido su cuna. Es lo que le sucede a 55.197 almerienses, los mismos que a 1 de enero de 2025 residían en otros países. De ellos, 28.392 y, en concreto, el 51,43%, son mujeres frente a los 26.805 hombres, que suponen el 48,56% del total. Y, por edades, en términos globales, el mayor número se da entre la franja de edad de los 16 a los 64 años, con 33.085, seguidos de los mayores de 65 años (15.848) y, finalmente, los menores de 16 (6.264).

La cifra de 55.197 expatriados que registra la provincia de Almería es un 4,34% superior a la de enero de 2024, que ya supuso un considerable aumento respecto a los 51.166 de 2022. Los emigrados almerienses han, además, más que duplicado el número desde los 26.061 del año 2009 que recoge el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) y que publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística.

Por continentes, la mayoría, casi siete de cada diez, habitaban en el americano y, en concreto, el 66,9%, hasta un total de 36.920. Lo hacían esencialmente en América del Sur, sin lugar a dudas, por el hecho de compartir la misma lengua, principal vehículo de comunicación entre los humanos. Y, de ellos, casi la mitad de los que viven fuera de España lo hace en Argentina.

El país de los emblemáticos gauchos sumaba 22.741 almerienses a 1 de enero de este año, seguido a mucha diferencia de Brasil (7.616), Estados Unidos (1.414), Cuba (1.311), Uruguay (726), Ecuador (633), México (589), Venezuela (427), Chile (260), Colombia (233), Perú (195), Bolivia (162) y República Dominicana (146). El resto lo hace en cifras por debajo de los tres dígitos, aunque también hay oriundos de la provincia del Indalo en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

El segundo continente más poblado por almerienses es Europa, donde residían a principios de este año 17.469. Los que más, en Francia (7.526), seguido de Alemania (3.404), Reino Unido (2.083) o Suiza (1.264). También en Bélgica rozaban casi el millar, con 912, aunque en el resto de países europeos bajaban de las cuatro cifras hasta los 8 que registraba la Turquía continental.

En África vivían, por su parte, de manera asidua al inicio de 2025 un total de 435 nacidos de la provincia almeriense. La mayoría, en Marruecos (238), pero también en Mauritania (53), Senegal (39), Argelia (14), Guinea Ecuatorial y Sudáfrica (12) y Gambia (1).

En Asia, lo hacía un total de 233, repartidos de manera principal por Emiratos Árabes y Pakistán, con 38; Qatar, con 36; Japón, con 21; Singapur, con 19; China, con 16; Arabia Saudí, con 14; Israel, con 5; Filipinas, con 3; y Jordania, con 2.

Finalmente, en Oceanía residían 140, de los que la inmensa mayoría (131) lo hacía en Australia, y nueve en Nueva Zelanda.

Argentina, Francia y Alemania, los principales países de residencia de los emigrados andaluces

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha publicado la información sobre población andaluza residente en el extranjero correspondiente a la explotación detallada de los últimos datos disponibles del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), a 1 de enero de 2025. Y, a principios de año, residían en el extranjero 339.736 personas con nacionalidad española inscritas en Andalucía (un 3,7% más que en 2024), de las que el 50,6% era mujer.

Desagregando ese total respecto al lugar de nacimiento, predomina el número de nacidos en el extranjero, 224.784 (un 5,5% más que en 2024) seguido de los nacidos en Andalucía, 103.938 (un 0,4% más que el año anterior).

Y, atendiendo al reparto provincial de inscripción, Málaga, Granada y Almería concentraban el 23,7%, 19,1% y 16,2% de los andaluces residentes en el extranjero, respectivamente. mientras que Huelva, con el 3,1%, fue la provincia andaluza que menor número de inscripciones presentaba.

Respecto a la edad, la población entre 15 y 64 años agrupaba al 65,2%, mientras que los grupos de 65 y más años y de menores de 15 años reunían el 22,6% y el 12,2%, respectivamente.

Países de destino

Los andaluces residentes en el extranjero se repartieron, principalmente, entre Europa (49,1%) y América (46,4%), pero la mayoría de ellos lo hizo en América del Sur.

Los principales países de residencia fueron Argentina (20,0%), Francia (14,1%) y Alemania (11,4%).

A lo largo del año 2024, se produjeron 21.915 nuevas inscripciones en algún municipio andaluz desde el extranjero. Estas nuevas inscripciones en el PERE supusieron el 6,5% del total de inscripciones en Andalucía, y Málaga (7,8%), Almería (6,5%) y Sevilla (6,4%) presentaron las proporciones más altas.

Si se agrupa esta población en segmentos de edad quinquenales, se comprueba que los grupos con mayor porcentaje del total fueron el de 0 a 4 años (con el 13,3%), el de 30 a 34 años (con el 9,0%) y el grupo de 35 a 39 años (8,2%). Además de los 339.736 españoles residentes en el extranjero inscritos en Andalucía, se contabilizan 13.694 nacidos en Andalucía y residentes en el extranjero, pero inscritos en municipios no andaluces.