EFE

Los almerienses prefieren América para emigrar y la mayoría opta por Argentina

Aumenta en un 4,34% los indálicos que salen fuera de la provincia para residir en otros países del mundo, la mayoría de ellos, mujeres

M. C. Callejón

M. C. Callejón

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:39

Comenta

El trabajo, el estudio, la situación económica o política, la amistad y, por supuesto, también el corazón, son motivos más que suficientes para emigrar a ... otro país y considerarlo su hogar, aunque este se halle a miles de kilómetros del que ha sido su cuna. Es lo que le sucede a 55.197 almerienses, los mismos que a 1 de enero de 2025 residían en otros países. De ellos, 28.392 y, en concreto, el 51,43%, son mujeres frente a los 26.805 hombres, que suponen el 48,56% del total. Y, por edades, en términos globales, el mayor número se da entre la franja de edad de los 16 a los 64 años, con 33.085, seguidos de los mayores de 65 años (15.848) y, finalmente, los menores de 16 (6.264).

