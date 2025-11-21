Almería, solidaria también en la donación de órganos

Almería es una provincia solidaria y así lo demuestran los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en su última serie histórica anual. ... Estos confirman que la provincia no solo superó la tasa media de donación de órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino que protagonizó uno de los incrementos más significativos respecto al año anterior.

Durante 2024, Almería registró 47 donantes de órganos, lo que se traduce en una tasa de 61,76 donantes por millón de población (pmp). Esta cifra sitúa a la provincia por encima de la media andaluza, que fue de 57,34 pmp, y confirma su papel destacado dentro del sistema sanitario regional.

El desglose por sexos revela además un patrón llamativo. La donación tiene nombre y cara de mujer, con 26 mujeres donantes, con una tasa pmp de 69,91, y 21 hombres donantes, con una tasa pmp de 53,97. Ambos registros superan las medias correspondientes en buena parte del territorio andaluz.

Solo Córdoba y Granada superan a Almería

En la comparativa provincial, Almería se sitúa entre los territorios con mejores resultados en 2024. Solo Córdoba y Granada lograron tasas superiores, Córdoba con 72,32 pmp (56 donantes) y Granada con 63,84 pmp (60 donantes), mientras que Almería registra los citados 61,76 pmp (47 donantes).

El resto de provincias queda por debajo de estos registros. Cádiz (59,58 pmp) y Málaga (59,72 pmp) se acercan a los valores almerienses, mientras que Sevilla, Huelva y Jaén presentan tasas sensiblemente inferiores.

Un avance notable respecto a 2023

La evolución interanual muestra un salto especialmente relevante en la provincia. En 2023, Almería contabilizó 28 donantes, con una tasa de 37,16 pmp. Un año después, las cifras aumentaron hasta los 47 donantes y 61,76 pmp, lo que supone un avance muy destacado en su actividad de donación.

La tendencia regional también fue positiva. Andalucía pasó de 441 donantes en 2023 a 495 en 2024, consolidando su sistema de trasplantes como uno de los más sólidos a nivel nacional.

Una cultura de la donación que se refuerza

Los datos de 2024 confirman que la donación de órganos continúa afianzándose en Almería, donde los equipos sanitarios y las familias demuestran un compromiso creciente con un gesto que salva vidas. La mejora de las tasas y el incremento del número de donantes consolidan a la provincia como uno de los territorios más solidarios de Andalucía en materia de donación y trasplantes.

Según la Organización Nacional de Transplantes, la Ley española de Trasplantes (Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos) establece que todos somos donantes a no ser que hayamos expresado lo contrario, supuesto conocido en todo el mundo como 'consentimiento presunto'. Sin embargo, en España a la hora de aplicar la ley se establecen unos procedimientos para preservar la voluntad del fallecido.

En primer lugar, se consulta el Registro de Instrucciones Previas o Voluntades Anticipadas para comprobar si el potencial donante ha dejado constancia de su voluntad de donar. Estas instrucciones o voluntades tienen valor legal y han de cumplirse. En caso de no existir, la última palabra la tendrá el entorno familiar del fallecido. Por ello, es importante transmitir a los seres queridos el deseo de ser donante si no se ha dejado constancia por escrito.