Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los almerienses destacan por su solidaridad en la donación de órganos.

Almería, solidaria también en la donación de órganos

La provincia supera la tasa media andaluza y experimenta un fuerte aumento en el número de donantes con respecto a la anterior serie histórica anual

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:07

Comenta

Almería es una provincia solidaria y así lo demuestran los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en su última serie histórica anual. ... Estos confirman que la provincia no solo superó la tasa media de donación de órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino que protagonizó uno de los incrementos más significativos respecto al año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  2. 2 El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia
  3. 3 Puente fija 2027 para completar el tramo entre Almería y la frontera francesa del Corredor Mediterráneo
  4. 4 «Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería»
  5. 5 Paradela: «Vamos a impulsar la indicación geográfica protegida del Mármol de Macael»
  6. 6 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  7. 7 El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes
  8. 8 Adra restablece el suministro de agua y levanta las restricciones gracias a un nuevo convenio con regantes
  9. 9 El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»
  10. 10 Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería, solidaria también en la donación de órganos

Almería, solidaria también en la donación de órganos