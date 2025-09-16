Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de las actividades del IV Mes del Cerebro de Almería.

Almería sensibiliza sobre el cuidado del cerebro por los días del Alzheimer y el Ictus

El programa del IV Mes del Cerebro comienza el 19 septiembre con el espectáculo flamenco 'Olvidados' en el Maestro Padilla

R. I.

Almería

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:00

El cerebro es el principal órgano del ser humano, pues es el centro de control que coordina todas las funciones vitales. Por eso, por cuarto año, el área de Familia, Inclusión e Igualdad, junto a la asociación Neurodem, organizan el Mes del Cerebro, que tendrá lugar del 19 de septiembre al 26 de octubre, coincidiendo con dos fechas importantes, el Día Internacional del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre, y el Día Mundial del Ictus, el 29 de octubre.

La concejala Paola Laynez y la secretaria de Neurodem, María Teresa Ramírez, han presentado este martes la campaña que convertirá «durante más de un mes a Almería en un espacio de sensibilización, conocimiento y encuentro en torno a la salud cerebral. Con actividades culturales, testimoniales, educativas, preventivas y deportivas, queremos acercar a la ciudadanía la importancia de cuidar nuestro cerebro y adoptar hábitos de vida saludables que pueden ayudar a prevenir o retrasar enfermedades neurológicas tan duras como el ictus, el Alzheimer o las demencias», ha afirmado la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad.

El programa comenzará el 19 septiembre, a las 21 horas, con el espectáculo flamenco 'Olvidados' en el Maestro Padilla, que abordará con sensibilidad artística la enfermedad de Alzheimer.

El 5 octubre, se celebrará el cuentacuentos 'Emociones y cerebro', en el Parque de las Familias, una actividad infantil para enseñar a los más pequeños la importancia de reconocer y gestionar las emociones como parte del cuidado del cerebro. Se llevará a cabo de 9 a 12 horas.

El 9 octubre, será 'Voces' en el Espacio Alma, a partir de las 18 horas, un encuentro testimonial en el que pacientes y familiares compartirán experiencias sobre enfermedades neurológicas.

El 14 octubre se celebrará 'Chequea tu cerebro', en el Hospital Vithas Almería; una jornada gratuita para revisar la memoria y abierta a toda la población. Y el 26 octubre, será la carrera 'Dale Vida a tu Cerebro' en el Parque Andarax; una carrera popular en favor de la salud cerebral, que combinará deporte, convivencia y sensibilización ciudadana.

El centro de las actividades será una campaña que se compartirá en el mobiliario urbano municipal informativo y en los canales digitales, del 29 de septiembre al 26 de octubre, con la que se quiere transmitir el mensaje de que las cosas que más nos gustan podemos disfrutarlas gracias a tener un cerebro sano. '¿Te gusta comerte unas migas un día de lluvia? Cuida tu cerebro para seguir disfrutando los días que saben a Almería'. '¿Te gustaría recordar para siempre aquel primer beso en la playa del Zapillo? Cuida tu cerebro, que es quien guarda los recuerdos que construyen tu historia?'. Y así hasta seis mensajes sobre nuestro día a día y la relevancia de este órgano para disfrutar una vida plena.

Se trata de una campaña que, como afirma Paola Laynez, se hace más necesaria que nunca ya que «más de 1.200 almerienses sufren cada año un ictus y más de 9.000 conviven hoy con Alzheimer. En Andalucía se diagnostican anualmente más de 8.000 nuevos casos de Alzheimer y más de 110.000 personas viven con demencia. Y sabemos que uno de cada tres supervivientes de ictus puede presentar deterioro cognitivo en los años siguientes».

Consejos

María Teresa Ramírez ha dado los consejos clave para mantener un cerebro saludable: «Una buena alimentación, hacer deporte cardiovascular y de fuerza, mantener relaciones sociales, pues los trastornos del estado de ánimo pueden ser disparadores de una enfermedad neurológica o producto de la enfermedad neurológica, y hacer estimulación cognitiva, no quedarnos en casa viendo la tele, sino desarrollar tareas que mantengan la cabeza activa».

La concejala ha querido «reconocer y agradecer el trabajo incansable de la Asociación Neurodem, que preside María Teresa García, y que con rigor y sensibilidad impulsa este proyecto y nos ayuda a mirar de frente una realidad que a veces cuesta aceptar, pero que nos interpela a todos como sociedad».

Paola Laynez ha concluido aseverando que «el Ayuntamiento de Almería está firmemente comprometido con la salud, la prevención y el bienestar ciudadano. Y este IV Mes del Cerebro es una muestra clara de ese compromiso».

