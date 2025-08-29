Almería se prepara para venerar a su Patrona este fin de semana La tradicional ofrenda floral y la procesión protagonizarán las jornadas más esperadas por los almerienses

Aroa García Almería Viernes, 29 de agosto 2025, 21:04 Comenta Compartir

El Santuario de la Patrona, la Virgen del Mar, ha vivido una semana de cultos durante las fiestas patronales en su honor tras el pregón emotivo y cercano del periodista Alfredo Casas, el pasado 23 de agosto. Desde entonces, no han cesado las actividades que concentran la mayor devoción a la imagen marinera.

De cara a este fin de semana ocurrirán los momentos con mayor tradición y participación para los almerienses. Mañana, sábado, comenzará la eucaristía a las 9:30 horas presidida por fray José Barrado Barquilla y cantará el coro de la Hermandad del Rocío de Almería.

A las 11:00 horas empezará la tradicional ofrenda floral a la Señora del Mar. Por la calle General Tamayo irán entrando los fieles así como los carruajes, caballos y vehículos participantes por orden de llegada. Desde la misma Plaza Virgen del Mar, viniendo de la calle Gravina, entrarán las autoridades religiosas, civiles, militares y colegios oficiales.

Más tarde, a partir de las 12:00 horas y desde la calle Álvarez de Castro harán su entrada las hermandades, cofradías, mayordomías, asociaciones y colectivos, todas irán postrándose a los pies de la Señora por riguroso orden de llegada. Al concluir la ofrenda, el templo permanecerá abierto.

De cara al domingo, 31 de agosto, ocurrirá el día grande de la devoción principal de nuestra ciudad, comenzando con una Santa Misa a las 9:00 horas presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero. En la misma estarán acompañando a Nuestra Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, sus hermandades filiales de Sevilla, Madrid y Barcelona, y cantará la coral Manuel de Falla de Vélez Rubio.

Séra a partir de las 20:00 horas cuando tendrá lugar la solemne procesión con los dos Patrones, la Virgen del Mar y San Indalecio, el cual este año ha sido ampliamente modificado por la situación de las obras en el Paseo de Almería. Dicho itinerario será el siguiente: Plaza Virgen del Mar, Lucano, Trajano, Eduardo Pérez y Plaza de la Catedral. Es en este enclave donde, por parte del cabildo de la Catedral habrá un recibimiento y se incorporará la imagen de San Indalecio.

Entonces, ambas imágenes continuarán por la calle Velázquez, Los Duendes, Dr. Gómez Campana, Braulio Moreno, Pintor Díaz Molina, Paseo de San Luis, Puerta del Mar, Parque Nicolás Salmerón, Reina Regente, Plaza Emilio Pérez, donde se vivirÁ la tradicional vuelta al Mar de la Señora, con una alocución del obispo Gómez Cantero y la entonación del himno, para proseguir por la calle Gerona, Álvarez de Castro y la Plaza Virgen del Mar.

Tras recogerse la Señora, San Indalecio emprenderá el regreso hacia la Catedral de Almería por las calles Lucano, Trajano, Eduardo Pérez, hasta su llegada al templo.