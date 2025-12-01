Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alertan del «gran déficit» de jueces en Andalucía que dificulta la reforma judicial

Nieto denuncia el «daño» ante la negativa del Ministerio a crear nuevas plazas, «sin jueces es imposible mejorar la calidad del servicio»

B. A.

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:26

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del ... Río, han coincidido hoy en alertar de que Andalucía sufre un «déficit muy importante» de jueces que dificulta la reforma estatal impuesta con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entra en su tercera y última fase. Una reforma que Nieto ha recordado que la Junta está costeando «en solitario» para ampliar plantillas y adecuar sedes y equipos informáticos, sin ayuda estatal y sin que en 2025 el Ministerio de Justicia haya incorporado ningún juez más a Andalucía. «Sin jueces es materialmente imposible mejorar la calidad del servicio de Justicia», ha subrayado.

