Alerta en Benahadux y Carboneras por nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad de la Junta ha puesto en aviso a los municipios tras la localización de dos caballos infectados

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta los municipios almerienses de Benahadux y Carboneras, tras la localización de dos caballos con fiebre del Nilo Occidental (FNO). Asimismo, la Consejería de Agricultura ha informado de un tercer équido infectado con el virus del Nilo Occidental (VNO) en una finca del término municipal de Palma del Río (Córdoba), situada a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población, por lo que este municipio permanece en riesgo alto.

Una vez realizada la evaluación epidemiológica del caso, y teniendo en cuenta la distancia a los núcleos de población y las condiciones ambientales, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la declaración del área en alerta en estos municipios de Almería durante cuatro semanas consecutivas, siempre que no se evidencie nueva circulación del virus del Nilo Occidental, es decir, hasta el 13 de noviembre.

La Delegación Territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Almería ha informado de esta situación a los ayuntamientos afectados y a la Diputación Provincial.

La declaración del área en alerta —por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta que, durante un periodo equivalente, no se declaren nuevos casos ni se detecte circulación del virus en mosquitos, aves o équidos— implica intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona. También supone activar acciones de promoción en centros educativos y residencias, y reforzar la comunicación con la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería, con el fin de fomentar las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de los mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo de alerta. Para ello, deberá reforzar las actuaciones contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, tanto en los núcleos de población como en los lugares situados a menos de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Benahadux y Carboneras se suman así a los municipios en alerta: Chiclana de la Frontera (Cádiz), hasta el 23 de octubre; Tahivilla, en Tarifa, hasta el 5 de noviembre; Baeza (Jaén), hasta el 24 de octubre; La Carolina (Jaén), hasta el 5 de noviembre; el barrio malagueño de Tarajal, también hasta el 5 de noviembre; y los sevillanos Gerena (hasta el 28 de octubre), La Luisiana (hasta el 5 de noviembre) y Coria del Río (hasta el 11 de noviembre).

La vigilancia humana, entomológica y animal del VNO, incluida en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental 2025 de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha confirmado también la circulación del virus en Palma del Río (Córdoba), tras la detección de un caballo infectado en una cuadra ubicada a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano. Por ello, el municipio se mantiene en nivel de riesgo alto.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado nuevos casos confirmados en humanos, tras haber realizado estudios de laboratorio a 333 personas, todos con resultado negativo. Hasta la fecha, se han registrado un caso confirmado —un adulto en Mojácar (Almería)— y un caso probable —un menor en Andújar (Jaén)—, ambos ya recuperados sin secuelas.

Los datos de vigilancia entomológica, obtenidos por la Consejería junto a la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, reflejan la existencia de 200 trampas activas. Las últimas capturas muestran una elevada densidad de mosquitos en La Puebla del Río (zona de Dehesa de Abajo y Brazo del Este, Sevilla), niveles altos en la Cañada de los Pájaros y el núcleo urbano de La Puebla del Río, y niveles moderados en San José del Valle (Cádiz); Lucena, La Rambla, La Carlota, Almodóvar del Río y Guadalcázar (Córdoba); Andújar y Lopera (Jaén); Marbella (Málaga); y Almensilla, Bollullos de la Mitación, Gelves, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa (Sevilla). En el resto del territorio, la presencia de mosquitos es baja.

Recomendaciones: cuidado de las piscinas fuera de temporada

Ante el aumento de casos positivos detectados en octubre, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias insta tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía a no relajarse en la adopción de medidas de protección y prevención.

La Dirección General de Salud Pública recuerda la importancia de usar repelentes tópicos registrados, vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo, evitar perfumes u olores intensos —que atraen a los mosquitos— y no salir al amanecer o al atardecer, momentos de máxima actividad de estos insectos.

También se recomienda reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas o repelentes ambientales y apagar luces innecesarias, ya que la luz atrae a los mosquitos.

Es fundamental evitar zonas de agua estancada, donde crían sus larvas. Por ello, se aconseja mantener en buen estado albercas, piscinas y lavaderos, y vaciar recipientes en los que pueda acumularse agua, como macetas, juguetes o cubos.

En esta época, cuando ya no se utilizan las piscinas, se recomienda dejarlas preparadas para el invierno: taparlas, mantener niveles adecuados de cloro y recirculación de agua, o vaciarlas si es necesario, para evitar que se conviertan en focos de cría.

En las explotaciones ganaderas, se aconseja renovar con frecuencia los bebederos, evitar charcos en caminos o fugas de agua, y reparar conducciones o abrevaderos con pérdidas.

Actualización del Programa de Vigilancia

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias aprobó en febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025.

El programa establece que todos los municipios andaluces están incluidos en algún nivel de riesgo (bajo, medio o alto) y, por tanto, deben aplicar medidas de control del mosquito, ya que ninguno está exento.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto o en situación de alerta seis municipios de Almería; 17 en Cádiz; 12 en Córdoba; cuatro en Granada; 15 en Huelva; ocho en Jaén; nueve en Málaga, y 43 en Sevilla.

La Ley de Salud Pública de 2011 atribuye a la Junta de Andalucía la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud asociados a plagas urbanas, mientras que los tratamientos de desinsectación corresponden a los servicios oficiales de los municipios o, en su caso, a las diputaciones provinciales, según el Decreto 8/1995. La Ley de Autonomía Local de Andalucía (2010) encomienda a los ayuntamientos el control de la salubridad de los espacios públicos.

Seguimiento por parte de Salud Pública

En marzo, se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo, y los más de 400 inspectores de Salud Pública desplegados en Andalucía han asesorado y verificado la implementación de las medidas de vigilancia y control.

Hasta la fecha, se han realizado 2.503 verificaciones en 775 municipios. En los de riesgo bajo, el 72% aplica un Plan de Control de Mosquitos (PCM) o ha realizado actuaciones relacionadas. En los de riesgo medio o alto, el 88% dispone de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (Pmvcv) y el 82% aplica medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. En 338 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control.

Los Equipos de Proyectos Locales de Fiebre del Nilo Occidental (EPL-FNO) han realizado 1.397 actividades formativas, con la participación de 52.898 personas: 506 en centros escolares, 486 comunitarias, 152 con profesionales no sanitarios y 253 con personal sanitario.