Aeropuerto Antonio de Torres de Almería, una demanda en el limbo

Izquierda Unida (IU) ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas al Gobierno con las que quiere volver a poner sobre la mesa ... la petición de bautizar al Aeropuerto de Almería con el nombre del célebre guitarrero almeriense Antonio de Torres. «Una reclamación de largo recorrido en la ciudad», ha especificado la formación en una nota.

Desde IU han recordado que, hace ya casi seis años, el 10 de febrero de 2020, fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Almería una moción en la que se reclamaba que la denominación oficial del aeródromo de El Alquián fuese 'Aeropuerto Antonio de Torres'. Un acuerdo que fue trasladado tanto a la Diputación de Almería y a la Junta de Andalucía para su respaldo institucional. «A pesar de lo cual, no consta que el Gobierno haya recibido ni tramitado formalmente esta petición ante AENA, responsable de la gestión aeroportuaria», ha denunciado el partido.

También ha llamado la atención sobre que, ante esta reclamación, el edificio del aeropuerto almeriense se había queddo sin cartel identificativo en la fachada. Sin embargo, ha incidido en sus preguntas al Gobierno IU en que «la reciente licitación del contrato para colocarlo ha puesto de manifiesto que AENA pretende continuar nombrándolo, simplemente, como Aeropuerto de Almería».

Antonio de Torres, nacido en La Cañada de San Urbano en 1817, es una figura de proyección internacional cuya obra ha sido reconocida por los más grandes intérpretes y compositores de los últimos siglos. La ciudad de Almería ha rendido homenaje a su legado con la creación del Museo de la Guitarra Antonio de Torres, único en España, y con múltiples iniciativas culturales y turísticas que vinculan su figura a la identidad local.

Es, así, uno de los hijos más ilustres de la ciudad de Almería, por lo que desde IU consideran que la denominación del aeropuerto con su nombre supondría «un acto de justicia histórica, cultural y simbólica, reforzando la marca de Almería como 'ciudad de la guitarra' y proyectando internacionalmente su legado».