Imagen de archivo del Aeropuerto de Almería. R. I.

Aeropuerto Antonio de Torres de Almería, una demanda en el limbo

IU pregunta en el Congreso sobre la petición unánime del Ayuntamiento de Almería para dar al aeródromo de El Alquián el nombre del guitarrero almeriense dado que AENA ha contratado un nuevo cartel en el que no aparece esta denominación

R. I.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:32

Comenta

Izquierda Unida (IU) ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas al Gobierno con las que quiere volver a poner sobre la mesa ... la petición de bautizar al Aeropuerto de Almería con el nombre del célebre guitarrero almeriense Antonio de Torres. «Una reclamación de largo recorrido en la ciudad», ha especificado la formación en una nota.

