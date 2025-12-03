Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cocaína intervenida en una reciente operación de Guardia Civil, de archivo. R. I.

Advierten del «cambio de modelo» de los narcos al alijar cada vez más cocaína

La plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar pide «mejorar medios» sin olvidarse de Almería o Málaga

E. P.

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:07

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, Francisco Mena, ha advertido del «cambio de ... modelo» que se está ya produciendo en las organizaciones del narcotráfico, con la introducción cada vez más de cocaína a través de embarcaciones por la costa de Cádiz.

