Advierten del «cambio de modelo» de los narcos al alijar cada vez más cocaína

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, Francisco Mena, ha advertido del «cambio de ... modelo» que se está ya produciendo en las organizaciones del narcotráfico, con la introducción cada vez más de cocaína a través de embarcaciones por la costa de Cádiz.

Se trata de una situación que –a su juicio– puede volverse «irreversible» en las barriadas «más humildes» de esta comarca, que son «un caldo de cultivo» para este negocio ilícito debido a «la pobreza» que arrastra.

De esta manera ha reflexionado Francisco Mena en palabras a Europa Press tras la reciente incautación de más de 400 kilos de cocaína en aguas de Barbate, que pretendían ser alijados desde una embarcación de alta velocidad y que se ha saldado con dos detenidos y la incautación de un arma larga con dos cargadores municionados listo para su uso.

«Estas estructuras que se estaban utilizando tradicionalmente para el hachís, se están utilizando para la cocaína, lo que conlleva una mayor violencia porque no es lo mismo perder un cargamento de hachís que perder uno de cocaína», ha argumentado el presidente de la plataforma antidroga, quien ha hecho hincapié en la violencia con que responden cada vez más a las Fuerzas de Seguridad, tal y como queda patente en numerosas intervenciones donde se responden con disparos a los agentes.

En su opinión, hay que mejorar «mucho más» los medios de lucha contra el narcotráfico que tiene la costa de Cádiz y la costa de Huelva, «que son ahora mismo las dos más afectadas», aunque sin olvidar otras costas andaluzas como las de Málaga o Almería, exigiendo al Ministerio del Interior que los agentes «tengan a su alcance todos los medios para proteger su vida y para hacer más efectivo su trabajo si cabe».

Mena ha advertido de que el panorama actual es «complejo» y que, «si esto no lo atajamos, podemos ver una situación bastante comprometida con la introducción de cocaína, con el dinero que eso genera y porque las organizaciones que controlan la cocaína son mucho más violentas que las que tradicionalmente han controlado el hachís».

A este problema se suma la incidencia que el narcotráfico tiene en la población más desfavorecida, que ve en este ilícito una forma de obtener ganancias que no consiguen al vivir en territorios con menos recursos sociales y laborales.

Sobre esto, el presidente de la plataforma ha explicado que el precio que se paga a quien entra en el mundo del tráfico de cocaína es «mucho mayor» por lo que convierte en «atractivo» el colaborar o participar con estas redes criminales, aunque también en «una forma de vida» para salir de la situación de pobreza.

«O aquí hacemos algo más en las barriadas humildes donde el narcotráfico tiene su caldo de cultivo, fruto de la pobreza, o realmente vamos a tener una situación que se puede volver irreversible», ha alertado Francisco Mena, quien ha recordado que el Campo de Gibraltar tiene zonas «especialmente castigadas» al contar con una elevada tasa de paro y sin medidas sociales y formativas que ayuden a paliar esto.

Por eso, ha vuelto a reclamar un plan de intervención social para la población local que sirva para disuadirles de formar parte de estas organizaciones dedicadas al narcotráfico, además de incidir en que se dé «una respuesta contundente» a esta situación para que quienes ven en el narcotráfico una salida económica, «entiendan que dedicarse a la cocaína no les va a salir gratuito».