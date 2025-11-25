Adriana García Pérez, asesinada por su exnovio en 1926: «Fue un acto de violencia machista, no de pasión»
El crimen se produjo en el patio del Casino de Almería, actual sede de la Delegación de la Junta de Andalucía, donde una placa recordará siempre este negro episodio
A. A.
Martes, 25 de noviembre 2025, 12:45
Adriana García Pérez fue asesinada por su expareja. Tenía 18 años cuando él disparó el arma de fuego que acabó con su vida en la ... madrugada del 25 de julio de 1926 mientras compartía la fresca velada de verano con su familia y amigas en la terraza del antiguo Casino de Almería.
Casi un siglo después, en este mismo lugar, que ahora acoge la sede de la Delegación de la Junta de Andalucía, se ha descubierto una placa en recuerdo de esta joven almeriense, víctima de violencia machista cuando ni siquera se pensaba que ello existiera.
«Pocos espacios podrían recordarnos con más fuerza que la violencia machista no es un problema reciente, ni aislado, ni ajeno a nuestra historia», ha manifestado Aránzazu Martín, delegada del Gobierno en Almería, quien ha hecho hincapié en que este crimen fue un acto de «violencia machista, no de pasión», aunque durante décadas, ese crimen fue descrito como un arrebato pasional.
Asimismo, ha señalado Martín que este 25 de noviembre, al pronunciar el nombre de Adriana, pronuncia «también el de todas las mujeres que ya no están» y ha pedido que la placa sea «un recordatorio permanente de que la violencia machista no tiene cabida en nuestra sociedad».
