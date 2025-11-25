Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Descubrimiento de la placa en recuerdo de la joven asesinada en 1926. R. I.

Adriana García Pérez, asesinada por su exnovio en 1926: «Fue un acto de violencia machista, no de pasión»

El crimen se produjo en el patio del Casino de Almería, actual sede de la Delegación de la Junta de Andalucía, donde una placa recordará siempre este negro episodio

A. A.

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:45

Adriana García Pérez fue asesinada por su expareja. Tenía 18 años cuando él disparó el arma de fuego que acabó con su vida en la ... madrugada del 25 de julio de 1926 mientras compartía la fresca velada de verano con su familia y amigas en la terraza del antiguo Casino de Almería.

