Sede del TSJA, en Granada. R. I.

Absuelto un hombre condenado a tres años de cárcel por tráfico de droga

El TSJA considera que los «indicios existentes son escasos» para demostrar que la cocaína hallada en su domicilio fuera para vender

E. P.

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:41

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un hombre que había sido condenado a tres años y 15 días de prisión ... después de que se hallaran siete piezas de cocaína ocultas en un bote de arroz en la vivienda en la que residía al considerar que no quedó acreditado que su objetivo fuera vender dicha droga.

