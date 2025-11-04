Abogados Cristianos denuncia por «profanación» el robo en la iglesia de San Roque de Almería

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia en los juzgados de Almería ante el «asalto y profanación» que tuvo lugar durante la ... madrugada del 30 de octubre en la Iglesia de San Roque, en el barrio almeriense de Pescadería, donde los autores «sustrajeron el dinero de los limosneros» y «realizaron actos vejatorios defecando en el interior» de la parroquia.

Si bien fuentes policiales han confirmado a Europa Press que aún no se han producido detenciones por este caso, que sigue abierto y bajo investigación, la organización ha avanzado que denunciará a los supuestos responsables por un delito de robo con fuerza y otro de profanación.

Según la denuncia, los autores accedieron al interior del templo «forzando puertas y mobiliario, causando importantes destrozos y sustrayendo el dinero de los limosneros» de la parroquia que gestiona la comunidad de Padres Marianistas.

Además, según Abogados Cristianos, «cometieron un acto de extrema gravedad al defecar en el interior de la iglesia», un gesto que la asociación «considera una ofensa deliberada contra los sentimientos religiosos de la comunidad cristiana local».

Desde la Fundación Española de Abogados Cristianos han señalado que este ataque «se suma a otro episodio vandálico ocurrido en el mismo templo meses atrás», lo que «incrementa la preocupación por la seguridad de los espacios de culto».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha apuntado que «es intolerable el aumento de la 'cristianofobia' que estamos viviendo en España. Las instituciones y los jueces deben poner freno a esta situación».