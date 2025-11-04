Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iglesia de San Roque de Almería. EMAT

Abogados Cristianos denuncia por «profanación» el robo en la iglesia de San Roque de Almería

La organización considera que se produjo una «ofensa deliberada contra los sentimientos religiosos de la comunidad cristiana local»

E. P.

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia en los juzgados de Almería ante el «asalto y profanación» que tuvo lugar durante la ... madrugada del 30 de octubre en la Iglesia de San Roque, en el barrio almeriense de Pescadería, donde los autores «sustrajeron el dinero de los limosneros» y «realizaron actos vejatorios defecando en el interior» de la parroquia.

