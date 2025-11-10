Vox exige a Europa que derogue el acuerdo comercial UE–Marruecos que «arruina al campo»

Vox ha exigido a la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen, conformada por PP y PSOE, que derogue el acuerdo comercial con Marruecos ... que «está arruinando al campo español».

Ha sido el acto celebrado ayer en Almería, titulado 'Competencia desleal: el acuerdo UE–Marruecos', que contó con la participación de Mireia Borrás, eurodiputada de la formación, junto a Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo; Andrés Góngora, secretario general de Coag Almería; Adoración Blanque Pérez, presidenta de Asaja Almería; y Luis Miguel Fernández Sierra, gerente de Coexphal.

La eurodiputada de Vox expuso «los graves perjuicios» que el nuevo acuerdo comercial entre Bruselas y Marruecos está provocando en el campo almeriense y en toda la agricultura española. «Vulnera las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y legaliza la entrada masiva de productos agrícolas del Sáhara Occidental bajo etiqueta marroquí», señaló, además de apuntar a la «traición de Bruselas a nuestros agricultores por mirar hacia otro lado».

El portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, afirmó que desde la campaña 2018/19, «Marruecos superó a Almería como proveedor de tomate de la Unión Europea y del Reino Unido» y, en la campaña 2021/22, «Marruecos superó a España en las importaciones a la Unión Europea y el Reino Unido».

Actualmente, dijo, el país alauita «se ha consolidado en el segundo puesto, por detrás de Países Bajos, y ha desplazado a España al tercer lugar