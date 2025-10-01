Vicasol tranquiliza a sus clientes ante las amenazas de parvispinus y araña roja Su presidente, Juan Antonio González, confía en que «no va a pasar nada y las producciones van a salir perfectamente»

JUAN SÁNCHEZ Madrid Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:25

Vicasol es uno de los puntos con más concurrencia del Pabellón 9 de Ifema. Con su presidente a la cabeza, Juan Antonio Rodríguez, han desembarcado una importante cantidad de comerciales que tienen como principal misión la de tranquilizar a los clientes de la cooperativa que ven con cierta incertidumbre la proliferación de parvispinus y araña roja en los cultivos.

«Ahora más que nada se habla con clientes sobre como creemos o pensamos que se va a desarrollar la campaña, porque estamos teniendo algunos tipos de problemas con el pimiento tanto en la provincia de Almería como en Granada con parvispinus y con la araña roja». González reconoce que «los clientes están un poco nerviosos por saber qué va a pasar y no va a pasar nada; las producciones van a salir y va a pasar todo».

Pese a la importancia que ha ido adquiriendo Fruit Attraction, el presidente de Vicasol advierte de que Fruit Logistica en Berlín «para nosotros también es importante, porque es a primeros de febrero, donde queda una primavera por delante y donde se detallan cosas con los clientes».

Sobre su presencia en Fruit Attraction el presidente de Vicasol desvela que «llegamos como cada año con el equipo comercial que es lo importante para nosotros para mostrar el potencial que tiene Vicasol en la feria. Nuestros comerciales todos tienen su agenda cerrada con clientes y la parte de gerencia y presidencia se encarga de intentar hablar con los proveedores, con gente del propio sector, pero también con otras cosas, el tema de suministro, de insumos, de cualquier cosa. Pensamos que va a ser importante la feria esta también. Participamos también con el tema de tomate, producto estrella aquí en la feria, porque para nosotros es muy importante el tomate».