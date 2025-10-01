Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior del stand de la cooperativa Vicasol en Fruit Attraction. IDEAL

Vicasol tranquiliza a sus clientes ante las amenazas de parvispinus y araña roja

Su presidente, Juan Antonio González, confía en que «no va a pasar nada y las producciones van a salir perfectamente»

JUAN SÁNCHEZ

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:25

Vicasol es uno de los puntos con más concurrencia del Pabellón 9 de Ifema. Con su presidente a la cabeza, Juan Antonio Rodríguez, han desembarcado una importante cantidad de comerciales que tienen como principal misión la de tranquilizar a los clientes de la cooperativa que ven con cierta incertidumbre la proliferación de parvispinus y araña roja en los cultivos.

«Ahora más que nada se habla con clientes sobre como creemos o pensamos que se va a desarrollar la campaña, porque estamos teniendo algunos tipos de problemas con el pimiento tanto en la provincia de Almería como en Granada con parvispinus y con la araña roja». González reconoce que «los clientes están un poco nerviosos por saber qué va a pasar y no va a pasar nada; las producciones van a salir y va a pasar todo».

Pese a la importancia que ha ido adquiriendo Fruit Attraction, el presidente de Vicasol advierte de que Fruit Logistica en Berlín «para nosotros también es importante, porque es a primeros de febrero, donde queda una primavera por delante y donde se detallan cosas con los clientes».

Sobre su presencia en Fruit Attraction el presidente de Vicasol desvela que «llegamos como cada año con el equipo comercial que es lo importante para nosotros para mostrar el potencial que tiene Vicasol en la feria. Nuestros comerciales todos tienen su agenda cerrada con clientes y la parte de gerencia y presidencia se encarga de intentar hablar con los proveedores, con gente del propio sector, pero también con otras cosas, el tema de suministro, de insumos, de cualquier cosa. Pensamos que va a ser importante la feria esta también. Participamos también con el tema de tomate, producto estrella aquí en la feria, porque para nosotros es muy importante el tomate».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ejido cede a la investigación imágenes de videovigilancia: «Hay información muy relevante»
  2. 2 Berja llora a Antonio Campos en un entierro doloroso y multitudinario
  3. 3 Una treintena de desalojados por el incendio de un piso sin heridos en Roquetas de Mar
  4. 4

    El campo avisa del impacto del acuerdo de la UE con Marruecos por el Sáhara Occidental
  5. 5 Dimite el secretario de Organización del PSOE de El Ejido, tres meses después de reorganizar la ejecutiva local
  6. 6 Roquetas inicia el proceso para la construcción de la nueva Casa Consistorial
  7. 7 El Ejido cede a la investigación imágenes de videovigilancia: «Hay información muy relevante»
  8. 8 El CEIP Santa Isabel llora la pérdida de su director: «Sentimos un vacío inmenso»
  9. 9 Uno de los pueblos más bonitos de España está en Almería y lo celebrará por todo lo alto este 1 de octubre
  10. 10 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen de Antonio Campos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vicasol tranquiliza a sus clientes ante las amenazas de parvispinus y araña roja

Vicasol tranquiliza a sus clientes ante las amenazas de parvispinus y araña roja