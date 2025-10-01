La Unión llega con nueva imagen y con la intención de buscar más sinergias Su CEO, Jesús Barranco, ha focalizado su presencia en afianzar relaciones con empresas del sector hortofrutícola

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:11

El CEO de La Unión, Jesús Barranco, apunta que la firma acude a Fruit Attraction «con una imagen renovada» y con la intención de «buscar sinergias comerciales».

Además, sobre la presencia de La Unión en la feria advierte de que responde a «afianzar las relaciones con las grandes empresas». Y es que esta es «feria que en poco tiempo puedes ver las principales cuentas europeas y nacionales». Además, por otra parte está el posicionamiento de la empresa en las ferias; la imagen de marca. Hay que estar presente sobre todo en las ferias más importantes creo que hay en Europa, así que es inevitable estar aquí».

En cuanto al arranque de la campaña desvela que cada una tiene su dificultad; sus retos. «Estos años atrás ha estado presente el virus del tomate. Este año es verdad que el pimiento es la parte más sensible del inicio por parvispinus y por la araña roja». Junto a todo ello «también es verdad que vamos quizás con un inicio un poco más tardío porque las principales zonas productivas europeas todavía no han terminado definitivamente por lo cual también el que se retrase un poquito la campaña quizás no ha venido tan mal». Barranco reitera que «cada campaña tiene su dificultad; esperemos que ésta no tenga ninguna». Recuerda que el año pasado en octubre tuvo lugar la DANA que en El Ejido se tradujo en un temporal de granizo que causó mucho daño.