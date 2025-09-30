Única se marca como reto que la quinta gama alcance el 10% de su facturación anual
La compañía constata que la gente de entre 25 y 50 años carece de tiempo para cocinar, pero desea degustar vegetales de primera calidad
JUAN SÁNCHEZ
Almería
Martes, 30 de septiembre 2025, 18:17
Única Group aterriza en Fruit Attraction con importantes novedades para adaptarse a las nuevas tendencias de los consumidores. Dando una vuelta a la cuarta gama, su intención es apostar por la quinta, la de los productos saludables listos para llevárselos a la boca. En este sentido, Javier Valverde, director de IV y V Gama asegura que «la apuesta es clara: somos un referente en productos frescos, pero queremos también ser un referente en productos transformado, donde intentemos a aportar más valor y sobre todo, repercutir el máximo valor posible a los socios».
En Única han detectado que «los hogares están cambiando. Antes teníamos familia de cinco con los padres cocinando y ahora la gente joven vive sola o en pareja y quieren comer saludable, sano, pero de una manera fácil. Entonces, aportamos al mercado productos fácil, listos para comer, pero vegetales sin conservantes y con etiqueta limpia». Además, Valverde advierte de que «en Europa vemos que en los lineales de fresco cada vez se van acortando más y van ganando terreno los productos transformados, que son frescos también, pero digamos ya con cierta elaboración. Entonces es un segmento de mercado creciente y nosotros evidentemente tenemos que estar ahí».
Una apuesta que permite disponer de categorías más devaluadas para la comercialización. «Las segundas categorías que por el aspecto, tamaño o forma desde el punto de vista visual no tienen tanto atractivo como las de primera, que es lo que las cadenas de supermercados demandan, pero que desde el punto de vista nutricional y de sabor son exactamente iguales y nosotros les podemos dar un valor mayor que el que tendrían si se vendieran como una segunda».
La quinta gama va enfocada a «gente joven de 25 hasta 50 años que es un consumidor que urbano, que no tiene mucho tiempo para cocinar y que está motivado por comer sano. Entonces no buscamos a la gente más joven porque todavía no tienen esa prioridad en cuanto a comer verduras».
La quinta gama en el volumen de comercialización de Única «todavía no llega al 1% del total». En fresco la compañía es un referente que acaba de cerrar campaña por encima de los 700 millones de euros. «La cuarta y quinta gama son un negocio reciente, que se encuentra en mantillas todavía y que está en torno a los 10 millones de euros», si bien, como reconoce Javier Valverde, «nuestro objetivo es que obtenga un peso importante dentro de la facturación global. Ya nos había marcado nuestro director general que tendría que representar más pronto que tarde al menos el 10 por ciento de la facturación. O sea que tenemos un reto importante ahí».
