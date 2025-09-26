Única Group bate su propio récord superando los 800 millones de euros en volumen de negocio

F. L. C. Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:16 Comenta Compartir

Única Group ha cerrado la campaña 2024/25 batiendo de nuevo su propio récord, con un volumen de negocio consolidado de 806 millones de euros. Esta cifra incluye los servicios que prestan sus cooperativas asociadas, como suministros o carburantes.

En lo relativo a su actividad principal, la comercialización de frutas y hortalizas, las ventas han ascendido a 740 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 19% respecto al ejercicio anterior. De ese porcentaje, casi un 50% viene dado por el crecimiento de las cooperativas ya existentes. Esta evolución positiva responde a que, tras los buenos resultados sostenidos, el modelo de crecimiento atrae a nuevos agricultores socios a las cooperativas que ya venían operando en Única. A este crecimiento orgánico se suman las nuevas incorporaciones, como Surinver, o Segura y García, que se unió en la pasada campaña.

Novedades para Fruit Attraction

Sin duda, el gran lanzamiento en esta edición deFruit Attraction será el Unica Agribusiness Centre, un hub de transformación tecnológica, científica y comercial en el sur de Europa. La feria servirá como escaparate para mostrar las flamantes instalaciones, motor de transferencia de información, diseñadas para ser un centro de creación de valor para las frutas y hortalizas producidas por las cooperativas socias de Única. Su enfoque se basa en una relación interactiva con el mercado, dotando al centro de la capacidad para adaptarse a las tendencias emergentes y anticiparse a las demandas de los consumidores, trabajando codo con codo con la distribución.

Este año, Única asiste por primera vez a Fruit Attraction con el aguacate incorporado a su catálogo. Como parte de su estrategia de expansión y diversificación, Única ha dado un paso decisivo en el mercado del aguacate ecológico con la llegada de la Cooperativa del Campo Guadiaro y San Martín del Tesorillo (Tesoricoop), ambas ubicadas en la Sierra de los Alcornocales (Cádiz). Estas entidades, especializadas en la producción de aguacates y cítricos ecológicos, aportarán a Única un volumen conjunto de 15 millones de kilos anuales, de los cuales 5 millones corresponden exclusivamente al aguacate.

Con el propósito de fomentar la alimentación saludable, Única Group apuesta por convertirse en un actor relevante en el mercado de IV y V gama, acercando el consumo de verduras a las nuevas generaciones a través de soluciones prácticas y rápidas. Dentro de las novedades que lleva a la feria, destaca la línea The Chef in You, con propuestas innovadoras como los packs de boniato cortado, lavado y ondulado, listos para cocinar en air fryer, que combinan textura crujiente y sabor natural. Esta gama está pensada tanto para el consumidor final como para el canal Horeca, ya que permite múltiples cortes y formatos adaptados a las necesidades de la hostelería, restauración y catering. Cada producto se prepara cuidadosamente para garantizar frescura, calidad y un ahorro de tiempo en la cocina, manteniendo intactos el sabor y los valores nutricionales.