Tres empresas almerienses exportarán pimiento a Estados Unidos hasta finales de abril

Las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos se retoman con normalidad para los productores de pimiento. En 2023, la Asociación de Organizaciones de Productores ... de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, en colaboración con Agrocolor y las administraciones españolas, consiguieron salvar el cierre de este mercado por el riesgo que suponía la Ceratitis Capitata, la denominada mosca mediterránea de la fruta.

Desde el 1 de diciembre se han reanudado las exportaciones y la ventana permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2026. Los clientes de EEUU se decantan por los pimientos almerienses por su alta calidad, seguridad alimentaria garantizada y capacidad de suministro.

Durante esta temporada serán tres las empresas con capacidad exportadora al mercado norteamericano. Se trata de Agroiris, Zoi y Freshcover, que han actualizado los requisitos marcados por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) de Estados Unidos. Las tres compañías han tenido que realizar una importante inversión para mantener esta interesante vía de comercialización para sus productos, garantizando pimientos limpios de Ceratitis Capitata.

El año pasado, a pesar del cierre temporal de las exportaciones durante tres semanas del mes de enero, las empresas almerienses lograron comercializar en EEUU una cifra superior a los dos millones de kilos de pimientos, principalmente de la variedad California.

Para Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, esta «es una línea de exportación estratégica. Estados Unidos paga ofrece buenos precios para el sector, pero sobre todo abre una vía diferente de comercialización, más allá de Europa y ante la imposibilidad de penetrar en Rusia, por el cierre de este mercado en 2014». Fernández explica que «las empresas que participarán este año cuentan con capacidad para mantener el volumen de las campañas pasadas e incluso incrementarlo».

Algunas comercializadoras han abandonado este mercado ante la incertidumbre por la deriva de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, junto con el incremento de los requisitos en materia de sanidad vegetal y seguridad alimentaria, que requieren una importante inversión para esta campaña.

El transporte del pimiento almeriense a Estados Unidos se realiza exclusivamente vía aérea, garantizando así la calidad y la frescura de los frutos.