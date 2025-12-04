Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de pimientos cultivados en Almería. Ideal

Tres empresas almerienses exportarán pimiento a Estados Unidos hasta finales de abril

Desde el 1 de diciembre se han reanudado las exportaciones para las compañías que cumplen los estrictos requisitosde las autoridades estadounidenses

Ideal

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:39

Las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos se retoman con normalidad para los productores de pimiento. En 2023, la Asociación de Organizaciones de Productores ... de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, en colaboración con Agrocolor y las administraciones españolas, consiguieron salvar el cierre de este mercado por el riesgo que suponía la Ceratitis Capitata, la denominada mosca mediterránea de la fruta.

