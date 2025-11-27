Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El transporte intermodal, «clave» para liderar las exportaciones agrícolas en Europa

Coexphal, la Diputación de Almería y la Mesa en Defensa del Ferrocarril han celebrado este jueves unas jornadas en torno al fomento del transporte intermodal

E. P.

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:05

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), la Diputación de Almería y la Mesa en Defensa del Ferrocarril han ... celebrado este jueves unas jornadas en las que han coincidido en que el desarrollo y fomento del transporte intermodal en Almería será «clave» para liderar las exportaciones hortofrutícolas en Europa.

  Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
