El tomate, producto estrella en el escaparate internacional de Fruit Attraction La Junta de Andalucía es patrocinadora principal de la feria que arranca en Madrid, una cita estratégica para los productores almerienses

J. S. Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:10

La importancia que tiene el sector agrícola para la economía andaluza es uno de los motivos por el que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, es el principal patrocinador de la Feria Fruit Attraction es el principal patrocinador de la muestra. La asistencia de Andalucía no solo se traduce en la presencia masiva de stands, tanto institucionales como de empresas y organizaciones, sino que la propia imagen de la Feria va ligada a la de Andalucía y a su producción. «Creemos que apostar por Fruit Attraction es una apuesta estratégica para nuestros productores; ellos le arrogan una importancia que la Junta tiene la obligación de respaldar. A todos nos enorgullece entrar en IFEMA y ver que el principal patrocinador de la feria, el mayor evento a nivel europeo de fruta y hortalizas es Andalucía», reconoce el consejero de Agricultura, el almeriense RamónFernández-Pacheco.

Pero si hay un verdadero protagonista en la feria ese es el agro almeriense, entre otras cosas, porque Almería está en el origen del propio evento al ser uno de sus promotores con el empuje de sus productores hortofrutícolas. Antes de eso la feria tradicional de agricultura había sido la de Berlín, Fruit Logistica. Un evento, el germano, que se celebra en invierno y la provincia almeriense precisaba de una feria que coincidiera con el inicio de su campaña hortofrutícola, que le permitiera planificar y cerrar negocios y acuerdos comerciales en un periodo diferente a Berlín.

Un germen el de Almería en Fruit Attraction que partió de Expo Agro, cuya desaparición para alcanzar mayor proyección internacional desde Madrid es lo que motivo la muestra de IFEMA. Su puesta en marcha generó cierto recelo en el sector almeriense, pero hoy se puede decir que fue todo un acierto.

Además, en esta edición el producto estrella es el tomate. El consejero recuerda que el «tomate tradicionalmente era el cultivo por excelencia de nuestra provincia. Ahora el tomate ya no es el principal cultivo de nuestra provincia, es el pimiento, después el pepino y en tercer lugar está el tomate. Los costes de producción y la competencia desleal de países como Marruecos con la permisibilidad de la Unión Europea con esas producciones y con esas importaciones han descabalgado al tomate como principal producto de nuestra provincia». Ni que decir tiene que «Almería produce los mejores tomates del mundo, los más saludables y las mejores variedades», hasta el punto de desarrollar bajo plástico más de 20 tipos diferentes de este producto, y es por eso por lo que la Junta de Andalucía ve la necesidad de «dar apoyo a un sector por el que hay que pelear, porque ha sido siempre santo y seña de esta provincia y lo tiene que seguir siendo en el futuro. Hace falta protegerlo y darles las mismas herramientas a los productores europeos que a los productores que importan a Europa; y eso actualmente no sucede. Algo similar le pasó en su día a la judía. Almería producía mucha judía y ahora ya no produce ninguna, porque Marruecos hizo algo parecido».

Es el protagonista indiscutible de las ensaladas, un ingrediente imprescindible en las despensas de todo el mundo, que destaca por su sabor y gran variedad. Un producto fresco, natural, sostenible y saludable que se ha convertido en embajador de España desde que nuestros marinos lo trajeran de sus primeros viajes a Las Indias. Porque durante siglos, generaciones y generaciones de agricultores han convertido el tomate en el rey de la cocina con mayúsculas.

Como indican desde la dirección de Fruit Attraction, la elección del tomate como producto estrella tiene como objetivo poner en valor el gran trabajo del sector productor y comercializador español. Coincide, además, con un momento clave, dada la coyuntura geopolítica actual y la competencia cada vez mayor de países terceros en el ámbito de la Unión Europea.

El tomate es la hortaliza más consumida en el mundo. En España, representa el 24,23% del consumo de hortalizas frescas en los hogares, con un promedio de 12 kilos por persona y año en el ámbito doméstico, y 2 kilos fuera de casa. Solo en 2024, el consumo creció un 6,25% respecto al año anterior, impulsado por la diversificación varietal y la apuesta de los consumidores por dietas más saludables.

El cultivo de tomate está presente en todo el territorio nacional, siendo Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias las principales comunidades productoras, totalizando 20.800 hectáreas cultivadas de tomate para consumo en fresco y 1.649.000 toneladas (2024). El sector español de tomate se caracteriza por su orientación exportadora con 675.000 toneladas, por un valor de 1.100 millones de euros, siendo sus principales mercados Alemania, Francia, Reino Unido o Países Bajos.

Fruit Attraction 2025 ha diseñado un amplio programa de actividades para destacar el tomate desde la innovación, el conocimiento y la promoción. Entre éstas, destaca la instalación de un huerto invernadero con diferentes tipologías comerciales de tomate (rama, ensalada, asurcado, rosa, pera, negro o cherry), que estará ubicado en la Plaza #alimentosdespaña.

Del mismo modo, se ha previsto un encuentro entre los principales países productores de tomate de la Unión Europea, que presentarán un manifiesto conjunto en defensa de las producciones agrícolas con origen en los países miembros, frente a la fuerte y desigual competencia con países terceros.

El Foro Tomato Attraction contará con la participación de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, que dará a conocer una interesante herramienta para el sector productor y comercializador, el dashboard de tomate. Incluye datos mensuales sobre precios y comercio, así como volúmenes de producción anuales. Este sistema permite a los agricultores seguir el cultivo de tomates, crear mapas de prescripción y monitorear la salud del cultivo mediante imágenes satelitales y registros de operaciones de cultivo.

Mañana se entregarán los Premios Tomate 2025, en el stand institucional de la Junta de Andalucía, que reconocerán a figuras clave en el desarrollo de la producción de tomate en España, con una dilatada trayectoria, así como a empresas, entidades y medios de comunicación, que con su trabajo contribuyen a dar valor a este producto. Los 'FoTomate Call', instalados en los pabellones 7 y 9, pondrán la nota divertida y permitirán la interacción a través de las redes sociales.