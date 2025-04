R. I. Almería Miércoles, 30 de abril 2025, 14:15 | Actualizado 14:40h. Comenta Compartir

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, de Almería, exige la inmediata corrección de la Orden de reducción de módulos para la declaración de la renta 2023, publicada hoy por el ministerio de Hacienda (Orden HAC/348/2024, de 17 de abril, por la que se modifican para el período impositivo 2023 los índices de rendimiento neto y la reducción general aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales).

En este sentido, Andrés Góngora, secretario Provincial de COAG Almería, tras conocer el contenido de la Orden, ha señalado que «desde COAG Almería exigimos la inmediata corrección de esta orden. Un año más Hacienda se vuelve a olvidar de nuestra provincia y vuelven a dejar sin amparo los sectores más importantes y los que peor lo pasaron durante el año 2023».

La orden deja fuera de las deducciones fiscales a todo el sector de frutas y hortalizas almerienses y pasa por alto circunstancias excepcionales por las que han atravesado los agricultores de la provincia como la virosis, el incremento de los costes de producción o las altas temperaturas que han diezmado las producciones. Además, y por otro lado, el ministerio de Hacienda da igualmente la espalda a la comarca almerienses de Los Vélez, apartando a sus municipios de la exención fiscal, a pesar de tratarse de una de las áreas de mayor afectación de la sequía de las últimas décadas, y a pesar también de tratarse de la zona de la mayor producción de frutos secos en la provincia. Por último, el otro sector excluido de la orden es el caprino de leche, de gran importancia en la ganadería almeriense y muy perjudicado asimismo por la sequía y el incremento de costes de producción.

Por todo ello, Andrés Góngora ha resultado contundente al solicitar «la modificación urgente. Lo haremos por escrito, ante los órganos competentes, al igual que hace unos días ya presentamos un Informe de Reducción de Módulos ante el subdelegado del Gobierno en Almería, en el que se detallaban las inclemencias sufridas en la agricultura de la provincia. Aun así, desgraciadamente, una vez más, tendremos que reivindicar su inmediata rectificación y no descartamos salir a la calle, si es necesario, para hacernos oír y para que, de una vez por todas, desde Hacienda se trate de forma justa al agricultor almeriense».

Asaja Almería

Del mismo modo, Asaja Almería ha mostrado su rechazo frontal a la reciente publicación. Desde la organización agraria se advierte que esta orden deja fuera actividades y municipios gravemente afectados en la provincia de Almería, a pesar de la abundante documentación técnica y los informes trasladados tanto al Ministerio de Hacienda como al de Agricultura, donde se detallaban las excepcionales circunstancias sufridas en el campo almeriense a lo largo del último año.

Asaja también recuerda que durante 2024 la agricultura almeriense ha estado marcada por una concatenación de factores que han provocado graves perjuicios en las explotaciones. Entre ellos, destacan la persistente sequía extrema, la propagación del virus rugoso del tomate (ToBRFV), el avance devastador del Thrips parvispinus y la proliferación de plagas como la araña roja y el mildiu. A ello se suman fenómenos meteorológicos de especial virulencia, como la DANA del 28 de octubre, que dejó lluvias torrenciales y episodios de granizo especialmente dañinos en el término municipal de El Ejido. En total, más de 6.000 hectáreas se vieron afectadas en la provincia, generando pérdidas superiores al 90 % en cultivos de secano y daños estructurales en numerosas explotaciones.

Pese a este contexto crítico, Asaja Almería lamenta que las reducciones aprobadas por el Gobierno en la orden publicada no respondan a la realidad del sector ni recojan las propuestas concretas que, con respaldo técnico, se habían trasladado desde la provincia. La organización había solicitado, entre otras medidas, una reducción general al 0,10 para los productos hortícolas, con una bajada hasta el 0,00 en los municipios afectados por la DANA; la reducción al 0,05 para cereales, almendro, olivar y cítricos; y rebajas similares para la ganadería extensiva y la apicultura, esta última con una caída histórica de producción.

Sin embargo, el texto oficial recoge reducciones muy inferiores y limitadas solo a algunos municipios, dejando fuera otras zonas también muy perjudicadas. Especialmente preocupante es la situación de los cultivos hortícolas, donde las pérdidas han sido generalizadas y gravísimas, y la reducción fiscal aprobada no refleja en absoluto la magnitud de los daños sufridos. Además, en el caso del almendro, aunque se contempla una bajada al 0,05 en algunos términos, en otros se mantiene en el 0,09 o incluso en el 0,13, cuando las pérdidas han sido igualmente generalizadas. El olivar, que ha registrado pérdidas de hasta el 50 %, tampoco obtiene la rebaja al 0,05 solicitada y se queda en muchos casos en el 0,09.

La apicultura, a pesar de haber sufrido una merma de producción sin precedentes, aparece con reducciones al 0,09 o 0,13 en lugar del 0,00 que se había pedido. En cuanto a la ganadería extensiva, ni siquiera se recoge de forma específica en los términos reducidos, obviando por completo los efectos de la sequía y la escasez de pastos.

«Lo publicado hoy no responde a la realidad del campo almeriense. La exclusión de cultivos y zonas gravemente afectados es insostenible y representa una nueva carga fiscal para los productores, que siguen asumiendo pérdidas mientras las administraciones no actúan como deberían», ha declarado Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. La organización exige al Ministerio de Hacienda una corrección inmediata de la Orden publicada, que incluya de forma justa las reducciones planteadas para Almería conforme a los criterios técnicos ya presentados. En opinión de Asaja, no hacerlo supondría una nueva discriminación al sector agrícola y ganadero de la provincia, que, pese a las dificultades, ha demostrado sobradamente su resiliencia y compromiso.