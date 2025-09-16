Regantes piden «sacar las garras» de la política de la gestión del agua

JUAN SÁNCHEZ Pulpí Martes, 16 de septiembre 2025, 19:11 Comenta Compartir

Con una inusitada expectación el Espacio Escénico de Pulpí ha albergado la Mesa del Agua del Sureste; un lugar para la reflexión, el debate y las propuestas sobre el futuro del líquido elemento habilitado por diario IDEAL Almería. Como advertía el conductor del evento, el periodista David Baños, se trataba disertar desde distintos prismas sobre «un recurso que no sólo nos da la vida, sino que condiciona el modelo económico, la agricultura, la industria, el turismo y, en definitiva, el bienestar de todos nosotros». El foro no era exclusivo para la provincia de Almería, porque se daba voz a la vecina Murcia y a Alicante, tres provincias que «comparten una realidad hídrica realmente compleja, marcada por la escasez estructural, la presión de los acuíferos, la falta de trasvases y la necesidad urgente de una gestión eficiente y sostenible del agua».

Antes de dar paso a las mesas redondas de expertos de diferentes sectores, el delegado de IDEAL en Almería, Miguel Cárceles, precisaba que el encuentro «pretende situar en el centro del debate uno de los asuntos más trascendentales para el presente y para el futuro de nuestra tierra, que es el agua». De ahí que destacara la importancia de la implicación en el acto de Cajamar Caja Rural, Diputación Provincial de Almería y Galasa, como patrocinadores, y del Ayuntamiento de Pulpí, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y Aqualia, como colaboradores activos. «Esta Mesa del Agua del Sureste se convierte en un foro privilegiado para pensar juntos entre todos sobre nuestro futuro»; un encuentro que «nace de la convicción de que el agua es vida, pero que también es desarrollo, es cohesión y es oportunidad. En un territorio como el sureste peninsular, con Almería, Murcia y Alicante, como comunidades de actores, cada gota se multiplica gracias al ingenio de los agricultores, de las comunidades de regantes y de empresas innovadoras». Y es que, como advertía Cárceles, «el agua es la pieza clave que sostiene no solo la agricultura intensiva, sino también la industria, el turismo y, en definitiva, el bienestar de nuestras comunidades».

De ahí que la Mesa del Agua del Sureste «pretende ser un espacio de diálogo abierto donde diferentes miradas, la del sector agrícola, la de la gestión empresarial, la de la propia administración y la del ámbito netamente más económico, pues confluyen para dar respuesta a un desafío que es común. ¿Cómo garantizar el agua necesaria para seguir creciendo de manera sostenible?», exponía el delegado de IDEAL.

De lo que se trataba era de que tanto participantes como asistentes salieran «con la sensación de haber dado un paso más en la construcción de un futuro en el que el agua deje de ser una preocupación constante para convertirse en lo que todos querríamos, en una oportunidad compartida».

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, recogía el testigo y aseguraba que aprovecharía la invitación para «tomar nota de muchas de las cosas que aquí se van a decir que me van a parecer muy interesantes para así marcar la hoja de ruta de la propia Diputación Provincial a la hora de hacer políticas hídricas». El dirigente supramunicipal, entrando en materia, hacía hincapié con vehemencia que la provincia de Almería con 200 litros de precipitaciones al año por metro cuadrado atesora «un déficit hídrico estructural, no coyuntural». Y es que, cuando a nivel nacional se vive un ciclo de sequía «saltan las alarmas y se toca el botón del pánico», pero «los almerienses, los murcianos y los alicantinos llevamos ya sufriendo esta sequía de hace muchos años». A pesar de ello «Pulpí es el municipio que menos desempleo tiene toda Andalucía con un 7% de desempleo y a la baja». Durante su disertación precisaba que «del conjunto de la superficie agrícola del país, la provincia de Almería cuenta con el 0,24%, cuya explotación produce el 27% de toda las frutas y hortalizas de España y produce el 7% de todas las verduras del conjunto de Europa».

Agua y agricultura sostenible

Un 'milagro' efímero a tenor de que «sin agua no hay posibilidad de poder generar esta riqueza, este empleo», porque «nuestra energía es el agua y da igual donde se genere el agua». Por ello García criticaba «la merma de los trasvases permanente que nos hace la Administración central», que ha de estar «justificada de manera técnica» y no que sea «simplemente por un cálculo político». Una crítica que iban a compartir los diferentes expertos convocados. La primera de las dos mesas redondas se centraba en la agricultura sostenible. Una materia sensible, dado que el futuro de los cultivos y de gran parte de la economía del Levante depende de una gestión eficiente. El presidente de Fepex, Cecilio Peregrín, se mostraba contundente a la hora de señalar que «se habla mucho de sostenibilidad ambiental, pero poco de sostenibilidad social. La falta de agua puede hacer que una cantidad ingente de personas se quede sin trabajo». Por su parte el presidente de Feral, José Antonio Fernández, argumentaba que «si queremos el máximo de rentabilidad no entendemos por qué no se garantiza el agua en Almería». Con una notable carga crítica se manifestaba también el presidente de la comunidad de regantes de Pulpí, Francisco Fernández, quien comentaba que «nos llaman lloricas porque junto a la carretera se ve todo plantado, pero lo que no se ve es que se ha bajado la producción en un 40 por ciento, como tampoco los malabares para cultivar» porque «desde hace cuatro años se nos ha recortado en un 60 por ciento el agua para regadío».

Sin duda, el más crítico de los cuatro contertulios hacía una advertencia que se ha de analizar en profundidad y a la que, a la postre, se iban a adherir el resto. «Si se alejan las zarpas de la política del agua todo es posible». Para el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, «toda la administración hídrica del país se ha quedado obsoleta» y advertía de que «con las posturas tan polarizadas que hay en el país o hay un pacto de Estado como el de Toledo para las pensiones o estamos condenados a cambios de gobierno con diferentes posturas».

Al hilo de esta afirmación, el presidente de Fepex, Cecilio Peregrín, ponía sobre la mesa que «la sociedad cada vez es más urbanita. Cuando abre el grifo sale agua y por eso no se preocupa. Hay que mostrar a la sociedad lo que hacemos los productores y cómo lo hacemos. Nos miramos el ombligo y no miramos el bien común». Por tanto, «hay que ser más didácticos con la gente».

El presidente de Feral, José Antonio Fernández, se mostraba optimista al señalar que «el agua regenerada viene para quedarse» y que «con la normativa europea es agua de calidad». Así, «con el puzle del agua -precipitaciones, acuíferos, trasvases, regeneración y desalación- la provincia en 2035 tendría el agua garantizada en la zona de la costa y el posterior crecimiento deberá hacerse con aguas alternativas».

Agua como motor económico

Y en convivencia con el medio ambiente, la segunda mesa redonda, titulada 'El agua como elemento esencial para el desarrollo económico', iba a ayudar a reflexionar sobre el papel estratégico de este recurso para sectores tan diversos como la agroindustria, el turismo, la hostelería o los servicios. El gerente de la empresa Galasa, David Lozano, aludía a que «estamos en un contexto en el que el estrés hídrico es constante; siempre estamos tensionados». Principalmente por la escasez, pero también, como revelaba el jefe del servicio de Aqualia en Garrucha, Alejandro Quintero, «porque estamos intentando gestionar e invertir y es precisa la colaboración público-privada». Empresas como la suya aportan la faceta técnica con sus profesionales, pero «las infraestructuras técnicas están obsoletas; han llegado al fin de su vida útil».

Al respecto, el director de Cajamar Innova, Ricardo García, destacaba que «estamos convencidos de que la innovación es parte de la solución a la escasez de agua y eso pasa por la colaboración público-privada». Algo en lo que redundaba el representante de Aqualia, Alejandro García, para quien «hay que aplicar tecnología para crear el embalse virtual» con la «digitalización de la red» lo que redundaría en «el control continuo de las instalaciones».

El consejero delegado de Primaflor, José Caparrós, aseguraba que «antes vendíamos lo que producíamos y ahora producimos lo que ya hemos vendido» y lamentaba que se «echa de menos la ayuda del sector público». Y hacía para sí el discurso expuesto en la primera de las dos mesas redondas al indicar que «hay que luchar contra las garras de la política, que conllevan retrasos y problemas. Si nos dejaran solos a los regantes nos pondríamos de acuerdo».

Desde la perspectiva turística el director de Publicidad y Comunicación de la cadena hotelera Servigroup, Alejandro Benito, «el problema de la escasez de agua no se ve fuera del Levante; la política es el reflejo de las personas que viven en un lugar». Reconocía que «mantener un campo de golf es costoso», pero también se «usa para acabar con la estacionalidad del sector».