Los regantes exigen soluciones en el Levante después de trece años sin la «desaladora de la vergüenza» Desde la Junta Central de Regantes del Almanzora se asegura que se han perdido más de 200 hectómetros cúbicos por la «desidia de los poderes públicos»

F. L. C. Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

La Mesa del Agua de Almería ha vuelto a lamentar que aún se desconozca la fecha para la puesta en servicio de la desaladora del Bajo Almanzora, instalada en Villaricos e inutilizada desde la riada que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2012. El colectivo que pidió hace ya años que el Gobierno central declarara esos trabajos «de emergencia» y pidió redoblar esfuerzos al Ejecutivo central para poder acortar los plazos de finalización ya que la puesta en servicio al cien por cien sigue sin conocerse cuando se producirá.

En esta ocasión, Fernando Rubio, presidente de la Junta Central de Regantes del Almanzora, ha señalado que «tal y como venimos señalamos desde hace ya demasiado tiempo» la provincia está viviendo una situación «preocupante»

«Se cumplen 13 años este domingo desde que la desaladora quedara inutilizada. Llevamos 13 años años decepcionantes, con engaños y falsas promesas. Todo ello en la zona más árida de España donde hemos perdido más de 200 hectómetros cúbicos en estos años. Nos han despojado de esa agua que habría servido para saciar, en parte, estas sedientas tierras», ha lamentado Fernando Rubio.

Para el presidente de la Junta Central de Regantes del Almanzora «lo que estamos viviendo es una situación diabólica por la incompetencia de los poderes públicos que siguen sin dar una fecha de finalización. Hemos y seguimos soportando mentiras y engaños». Por lo que Fernando Rubio ha exclamado «por favor, terminadla ya, si os queda un poco de vergüenza»

Desde la Junta Central de Regantes del Almanzora también se preguntan «si esta desaladora estuviera ubicada en Barcelona, ¿no estaría ya reparada?».

Temas

Agua

Almanzora