Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mateo Hernández, en un invernadero.

El PSOE denuncia que la Junta «no ha pagado ni un solo euro» a los almerienses afectados por la DANA de 2024

El parlamentario autonómico Mateo Hernández asegura que la resolución provisional ha dejado fuera a casi 1.100 agricultores de la provincia

A. M.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

El parlamentario andaluz del PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, ha denunciado que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla «vuelve a dejar en la estacada ... a cientos de agricultores almerienses» afectados por la DANA de 2024. Hernández ha incidido en que ya ha pasado más de un año desde aquel episodio y la Junta «todavía no ha pagado ni un solo euro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo
  2. 2 Condenado el dueño del gran vertedero clandestino que operó durante una década en Roquetas de Mar
  3. 3 Herida una mujer tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido
  4. 4 Doce detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína en Almería
  5. 5 Roquetas apuesta por la renovación de redes de abastecimiento en Aguadulce
  6. 6 La oncóloga almeriense María Rodríguez Ruiz, en la lista de los científicos más citados del mundo
  7. 7 El PP aplaude el avance de la variante de Mojácar y el «compromiso» de la Junta con el Levante almeriense
  8. 8 El PSOE denuncia que la Diputación de Almería esta «paralizada»: «El PP se deja llevar por un modelo caduco que no ofrece soluciones«
  9. 9 El galeón que ha vuelto a surcar aguas almerienses: esta es la localidad donde ha atracado
  10. 10 Una ruta de senderismo de Almería, famosa a nivel nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE denuncia que la Junta «no ha pagado ni un solo euro» a los almerienses afectados por la DANA de 2024

El PSOE denuncia que la Junta «no ha pagado ni un solo euro» a los almerienses afectados por la DANA de 2024