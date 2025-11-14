El PSOE denuncia que la Junta «no ha pagado ni un solo euro» a los almerienses afectados por la DANA de 2024

El parlamentario andaluz del PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, ha denunciado que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla «vuelve a dejar en la estacada ... a cientos de agricultores almerienses» afectados por la DANA de 2024. Hernández ha incidido en que ya ha pasado más de un año desde aquel episodio y la Junta «todavía no ha pagado ni un solo euro».

Además de no abonar las ayudas, ha criticado el socialista, la resolución provisional ha dejado fuera a casi 1.100 agricultores de la provincia, lo que supone el 74% del total de excluidos en toda Andalucía. «Se trata de un castigo injustificable a nuestra provincia», ha incidido, por lo que «exige una rectificación urgente y que se abonen ya estas ayudas, tal y como hizo el Gobierno de España hace meses».

El diputado autonómico ha añadido que «los agricultores y ganaderos de Almería no pueden seguir esperando eternamente» y ha lamentado que la Junta se limite a la propaganda y a los anuncios mientras quienes sufrieron daños reales «siguen sin el respaldo que se les había prometido».

En relación con la plaga del TRIPS, el dirigente socialista ha recordado que la sanidad vegetal es competencia exclusiva del Gobierno andaluz. Según ha explicado, la propia Junta reconoció en una respuesta parlamentaria a preguntas del PSOE que la plaga fue detectada en Almería en 2022, aunque su impacto se ha intensificado hasta provocar que en la última campaña hayan sido muchas las hectáreas de pimiento arrancadas, lo que ha ocasionado graves pérdidas económicas.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería de la ejecutiva provincial del PSOE, Salvador Páez Gutiérrez, del PSOE, ha asegurado que la respuesta de la Junta de Andalucía «está siendo claramente insuficiente». Por ello, ha exigido un un incremento real de los esfuerzos en el control, la ejecución de medidas eficaces y la puesta en marcha de planes de apoyo económico, que hasta el momento «han sido prácticamente nulos».

De la misma manera, ha insistido en que «se necesitan planes de financiación ventajosos y ayudas directas de verdad», algo que la Junta sigue sin garantizar. «Una vez más, el Gobierno de Moreno Bonilla llega tarde y muy mal, a pesar de que el sector agrícola merece una respuesta inmediata y eficaz que hoy no se está dando por parte de la Junta», ha concluido.