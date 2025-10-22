El protocolo de control biológico para combatir el trips en pimientos que afecta a Almería prevé usar insectos la Junta de Andalucía ha acordado solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) autorización para el uso excepcional de materias activas fitosanitarias además del control biológico

La Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) de Andalucía ha dado a conocer el protocolo de control biológico articulado para combatir la presencia del Thrips parvispinus o trips de tabaco que acecha con especial virulencia esta temporada a las plantaciones de pimiento en invernaderos de Almería, el cual contempla el uso de una decena de insectos y ácaros, entre otros depredadores, para tratar de frenar la plaga que ya ha obligado a eliminar cultivos enteros en plena producción.

El documento, consensuado a través de la Mesa Técnica de Sanidad Vegetal celebrada en Almería la pasada semana y abordado con las casas comerciales de control biológico, prevé actuaciones y medidas distintas para actuar en siete fases de evolución de la planta de cara a frenar la expansión de la plaga, cuya biología y comportamiento difieren de otros trips tradicionales.

El documento, consultado por Europa Press, propone un enfoque preventivo, secuencial y adaptado a las condiciones fenológicas del cultivo con el uso de hasta diez especies distintas de insectos y ácaros empleados directamente en la lucha contra el trips y la araña roja, además de otros organismos para el control de suelos.

Así, en las fases más incipientes que van desde antes del trasplante y hasta la semana tres, se recomienda instalar trampas cromotrópicas azules y establecer islas de biodiversidad con especies vegetales que aporten néctar y polen.

También incide en el uso de plantones sanos mientras se mantiene una humedad relativa superior al 40% y la aplicación de fitosanitarios compatibles con la fauna auxiliar para no dificultar la lucha biológica.

Es a partir de la tercera y cuarta semana hasta la floración cuando se propone la liberación de ácaros depredadores (fitoseidos) preventivos que pueden verse reforzados con ácaros a granel y alimento suplementario para garantizar el establecimiento de dicha fauna beneficiosa para el cultivo.

Con el inicio de la floración, ya se incorporan depredadores clave como Orius laevigatus, con sueltas semanales de hasta cuatro individuos por metro cuadrado. También se recomienda el uso de la Chrysoperla carnea, eficaz contra pulgones y otros insectos. Además, se introducen ácaros específicos para el control de araña roja, como Amblyseius californicus y A. andersoni.

A partir de ese momento, se sugiere a que a lo largo de todo el otoño e invierno se refuerce el control con la suelta de Transeius montdorensis y Amblyseius cucumeris, adaptados a condiciones de baja temperatura y alta humedad. En tratamientos focalizados, se pueden aplican dosis elevadas de enemigos naturales en zonas críticas.

El protocolo incluye medidas para el control de pupas en el suelo, con depredadores edáficos como Atheta coriaria, Macrocheles robustulus y Stratiolaelaps scimitus, además de nematodos y hongos entomopatógenos aplicados en condiciones de alta humedad. Estas medidas cobran especial relevancia en semilleros y suelos enriquecidos con compost.

Petición de materias activas

El delegado territorial de Agricultura, Antonio Mena, ha recordado el acuerdo para solicitar desde la Junta de Andalucía al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) autorización para el uso excepcional de materias activas fitosanitarias para combatir las plagas, aunque el control biológico seguirá siendo la principal herramienta.

En sus últimas declaraciones este martes, el delegado ha apuntado que los propios expertos de la Mesa Técnica de Sanidad Vegetal han señalado que «ahora mismo en el mercado no hay materias activas que sean eficaces contra las plagas de parvispinos y otras plagas».

No obstante, ha incidido en que se va a seguir «indagando», para lo que se está reclamado al sector que especifique «qué productos» pueden ser útiles para afrontar las plagas de araña roja y pulgón.

Aún así, ha insistido en que la «principal baza» y «arma» es el control biológico, con el que se ha hecho ganar «prestigio» ante los mercados y aumentar las exportaciones.

De otro lado, ha recordado que también «se ha hecho un protocolo de cómo hay que actuar, cuando termine un cultivo, esa fase desde que arranque y transporte los restos vegetales a la planta de reciclaje», ha recordado el delegado.

El titular provincial de Agricultura también ha señalado los contactos con las fuerzas policiales para incrementar la vigilancia de dichos portes y garantizar que cumplen con las condiciones que eviten la diseminación de la plaga.

Mena ha reconocido que la incidencia del trips es «muy grande» aunque considera que habrá suficiente producción para abastecer los mercados nacional y europeos.