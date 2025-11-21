Productores hortofrutícolas piden un paro biológico en la próxima campaña para frenar el avance de las plagas

La junta directiva de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha acordado apoyar la realización de una «parada ... biológica» para la campaña 2026-2027 como medida «excepcional» para contener el avance de la plaga Trips parvispinus y de la araña roja, «cuya rápida expansión está generando una creciente preocupación en el sector hortícola».

La organización señala la recomendación efectuada por la comisión de técnicos de Coexphal ante la situación que vive el campo, para el que ven necesario elaborar «una planificación definitiva, adaptada a cada municipio y a cada una de las zonas productivas de la provincia de Almería».

Además, Coexphal trasladará esta propuesta a la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) y posteriormente solicitarlo a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con el fin de que todo el sector «unifique los criterios y los protocolos a seguir en este paro biológico para la próxima campaña».

La decisión, según ha informado en una nota de prensa la organización, se adopta tras analizar la evolución de los daños que está produciendo el Thrips parvispinus y la araña roja, concretamente en los cultivos de pimiento.

Desde Coexphal, consideran que la paralización temporal de la actividad productiva en determinadas superficies, acompañada de prácticas de higiene, sueltas masivas de fauna auxiliar y vacío sanitario reforzado, «pueden suponer un freno determinante para interrumpir el ciclo biológico de los insectos y evitar que el problema se agrave en las próximas campañas».

La junta directiva de Coexphal hace además un llamamiento a todos los agricultores, cooperativas y empresas comercializadoras para actuar de manera unida y coordinada, «priorizando la sostenibilidad del modelo productivo y la seguridad fitosanitaria del campo almeriense».

«Esta medida fundamental debe reforzar la estrategia de control fitosanitario, pero debe ir acompañada del resto de medidas acordadas en la Mesa de Sanidad Vegetal de la delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía», han valorado.

Coexphal planteará en los próximos días un calendario orientativo y se coordinará con administraciones, centros de investigación y empresas de control biológico para maximizar la eficacia de la medida.

La asociación recuerda que el modelo de producción almeriense ha demostrado durante décadas su capacidad de respuesta frente a retos fitosanitarios y que la adopción de medidas colectivas, basadas en criterios técnicos, ha sido clave para consolidar un sistema agrícola sostenible, competitivo y reconocido en Europa.