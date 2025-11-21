Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Productores hortofrutícolas piden un paro biológico en la próxima campaña para frenar el avance de las plagas

Coexphal ve necesario elaborar «una planificación definitiva, adaptada a cada municipio y a cada una de las zonas productivas de la provincia de Almería»

A. Maldonado

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:57

La junta directiva de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha acordado apoyar la realización de una «parada ... biológica» para la campaña 2026-2027 como medida «excepcional» para contener el avance de la plaga Trips parvispinus y de la araña roja, «cuya rápida expansión está generando una creciente preocupación en el sector hortícola».

