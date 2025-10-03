Primaflor redobla su apuesta en IV Gama con nuevas referencias en bowls y wraps

JUAN SÁNCHEZ Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 20:09 Comenta Compartir

La compañía pulpileña Primaflor ha participado en las 17 ediciones de Fruit Attraction y siempre acude a ella con algo nuevo. En la actual, ostentando la misma ubicación junto al acceso principal del Pabellón 9, como explica su director Comercial y de Marketing, Carlos Olmos, la empresa «sigue apostando por la innovación, sobre todo en IV Gama» donde «ampliamos con dos nuevas referencias nuestra gama de bowls, con un wrap de salmón y otro bowl de atún y huevo», que «están muy pensadas siguiendo las tendencias de mercado y de las demandas de los consumidores».

Pero no es lo único nuevo porque «también hemos traído una nueva referencia de 'microondable', en esta ocasión no es una simple mezcla de vegetales, sino que además de brócoli en la receta añadimos bacon y queso para meter al microondas siete minutos y se queda cocinado el brócoli, el queso se ha fundido, el bacon ha soltado sabor, se mezcla todo. Es IV Gama pero para que tu hagas tu V Gama en casa por así decirlo».Además, también introducen al mercado «una nueva ensalada de brotes tiernos que viene a completar un poco el surtido de ensalada en bolsa, que a día de hoy lo tenemos bastante cubierto»

Pero lo novedoso no se queda únicamente en los productos, puesto que, como indica Olmos, en el Innovation Hub de Fruit Attraction presentaron su innovación en sostenibilidad. «Primaflor ha invertido varios millones en adquisiciones de máquinas con visión artificial que elimina con láser las malas hierbas y eso nos implica un alto valor en sostenibilidad porque reduce el uso de químicos para el tratamiento de las malas hierbas y también implica en sostenibilidad social porque eliminamos trabajos penosos para los trabajadores que ya no tienen que eliminar las hierbas, especialmente en cultivos como las baby leaf, que utilizamos para nuestras ensaladas». Además, esta inversión en tecnología «viene un poco a cubrir esa falta de mano de obra, que cada vez está siendo más acuciante en la región de Murcia y Almería».

Olmos reconoce que «la feria no es un lugar para cerrar negocios, sino más bien para tomar contacto y reencontrarnos con nuestros clientes, poder hacer balance de las campañas, etc».

En cuanto a las previsiones para la nueva campaña, desvela que esperan un «crecimiento moderado en las ventas y que la campaña agronómicamente nos acompañe para poder alcanzarlo» porque «al final la climatología y los agentes que escapan un poco a nuestro control sobre todo meteorológicos pues pueden, a nivel de también de plagas, hacer que tengas una mayor o menor campaña, que dispongas de un mayor o menor volumen de producto, y, por consiguiente, el crecimiento pueda ser mayor o pueda mantenerse como está esperado o inferior, si viene mal».