'PP y PSOE pactan en Bruselas la PAC que arruina a nuestro campo', la campaña ha lanzado Vox en Almería

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha pedido la dimisión inmediata de ... la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras el «hachazo a la nueva PAC» que, ha asegurado, «supondrá un recorte a las ayudas a nuestros agricultores de casi el 22%, pasando de 386.000 a 302.0000 millones de euros»; una situación que «según Asaja, supone una pérdida de unos 28 millones anuales para Almería y uso 200 millones de euros para el período 2028-2034», ha remarcado el representante de la formación.

Ha criticado, asimismo, al «bipartidismo» por «aparentar estar en desacuerdo con la nueva PAC pero no pedir la dimisión de Von der Leyen». Alonso ha vaticinado que tanto el Partido Popular como el PSOE «acabarán aprobando esta nueva traición al campo, como hicieron con el Pacto Verde Europeo», que está «arruinando» al sector primario.

El portavoz nacional ha mostrado el firme apoyo de Vox a todo el campo y ha exigido una PAC «más fuerte con mayor presupuesto y con un fondo propio». La rentabilidad económica de las explotaciones agrarias debe ser, ha incidido, «el centro de las políticas agrarias. Sin rentabilidad económica, no hay sostenibilidad medioambiental». Asimismo, ha declarado que la PAC tiene que estar basada en «la unidad de mercado (preferencia comunitarita frente a las importaciones de terceros países) y en la solidaridad financiera para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias». «Defendemos una PAC alejada de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo que debe ser derogado», ha remarcado.

Bosquet: «Es el momento de estar en las calles»

Durante el encuentro con diferentes asociaciones agrarias y representantes del sector en Almería, el presidente de Vox Almería, Juan José Bosquet, ha señalado que «sabemos que es el momento de estar en las calles» y, por ello, «hemos elaborado una agenda de mesas y paseos informativos por toda la provincia en los que contaremos con todos los coordinadores, voluntarios y cargos electos de la provincia que forman Vox».

La intención de esta campaña, ha remarcado, es informar a todos los almerienses de los «graves problemas que va a acarrear esta nueva PAC al sector primario».

Rocío de Meer: «A Bruselas hay que ir a exigir, no a pedir permiso»

La diputada nacional de Vox por Almería Rocío de Meer ha cerrado el acto afirmando que «lo que ocurre en Bruselas, se tapa en las instituciones de España», haciendo referencia a que los acuerdos que PP y PSOE pactan en Bruselas que, ha dicho, son «deliberadamente ocultados aquí».

De Meer ha defendido que «nuestra tierra es algo sagrado. Nuestros intereses son los de nuestro pueblo. No podemos permitir que se hipoteque la mesa de nuestras familias a una competencia desleal. Nuestro campo no es un negocio, es una herencia».

La diputada ha afirmado con rotundidad que a Bruselas «hay que ir a exigir no a pedir permiso, porque el campo se muere».

Vox ha mostrado su defensa de los aranceles para Marruecos y para «todo aquel que le haga competencia desleal a nuestro campo. Plantar cara a aquellos que piensan que nuestro tomate tiene que ser sustituido por el de Marruecos o nuestras naranjas por las de Sudáfrica».