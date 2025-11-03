Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'PP y PSOE pactan en Bruselas la PAC que arruina a nuestro campo', la campaña ha lanzado Vox en Almería

Durante un encuentro con diferentes asociaciones agrarias y representantes del sector, la formación ha presentado actuaciones por toda la provincia en defensa de la agricultura almeriense

IDEAL

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:26

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha pedido la dimisión inmediata de ... la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras el «hachazo a la nueva PAC» que, ha asegurado, «supondrá un recorte a las ayudas a nuestros agricultores de casi el 22%, pasando de 386.000 a 302.0000 millones de euros»; una situación que «según Asaja, supone una pérdida de unos 28 millones anuales para Almería y uso 200 millones de euros para el período 2028-2034», ha remarcado el representante de la formación.

