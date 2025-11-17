El PP aplaude el modelo hídrico de Juanma Moreno en Almería

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Julia Ibáñez ha puesto en valor en el Parlamento andaluz el modelo impulsado desde hace seis años ... por el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía «basado en la planificación y ejecución de obras hidráulicas en la provincia, un modelo que contrasta con el del Partido Socialista en España que, en siete años, no ha traído ni una sola gota de agua a Almería, castigando un día sí y otro también a la provincia, mientras no duda en privilegiar a otras con el único fin de mantenerse en el poder».

Ibáñez ha afirmado que «el agua es vida y futuro en Almería» y que «cada gota cuenta», por lo que «desde el primer minuto, el Gobierno de Juanma Moreno ha actuado logrando que hoy Andalucía lidere la gestión hídrica en España con más obras de depuración, desalación y aprovechamiento que nunca».

En el caso de la provincia de Almería, la popular ha asegurado que «más de 200 millones se han invertido actuando con planificación, inversión y responsabilidad para seguir generando oportunidades y sostener nuestro modelo productivo».

En su intervención, la parlamentaria almeriense ha asegurado que «el PSOE no licitaba ni ejecutaba ninguna de las obras de depuración prometidas desde 2010, a pesar de contar con dinero para ello, recaudado con el canon del agua que religiosamente pagan todos los andaluces. Hoy esta situación ha cambiado y el Gobierno de Juanma Moreno cumple con lo prometido, como es el caso de la nueva depuradora de Canjáyar, fiel reflejo del modelo de Juanma Moreno».

Se trata, según Julia Ibáñez, de una infraestructura que ha sido diseñada, tramitada y ejecutada en plazo récord por la consejería que dirige el almeriense Ramón Fernández-Pacheco, «quien es plenamente consciente de que en Almería el agua es supervivencia económica y sostenibilidad ambiental».

«Con Canjáyar sumamos otro municipio que será medioambientalmente responsable, apostando por el mundo rural y haciendo reto demográfico real, con inversiones que los ayuntamientos pequeños jamás podrían asumir solos y que son posibles gracias a la planificación y financiación del Gobierno de Juanma Moreno», ha asegurado.

Julia Ibáñez ha afirmado que «frente a la vía andaluza que refleja el estilo propio de Juanma Moreno gobernando con moderación, cercanía, gestión eficaz, transparencia y generando oportunidades para todos, el PSOE sigue atacando y castigando a la provincia de Almería en materia hídrica, incumpliendo sus compromisos con la reparación de la desaladora de Cuevas del Almanzora, la ampliación de la desaladora del Poniente y sus conexiones con Adra y Balanegra, o los continuos recortes asestados al trasvase del Tajo-Segura».

«A estas alturas del partido, ya no esperamos nada de los socialistas de Almería y ni mucho menos esperamos que traigan agua, lo único que les pedimos es que, si les queda un mínimo de dignidad, no mientan más a los almerienses y no molesten», ha concluido.