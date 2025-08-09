El PP de Almería anima a solicitar las ayudas para empresas auxiliares agrícolas El plazo para acogerse a estas subvenciones, dotadas con más de 17 millones del Fondo de Transición Justa, finaliza el martes 12 de agosto

R. I. Almería Sábado, 9 de agosto 2025, 22:37

La parlamentaria andaluza del Partido Popular (PP) de Almería, Julia Ibáñez, anima a las empresas de la industria auxiliar del sector agroalimentario almeriense a acogerse a las ayudas del Fondo de Transición Justa dotadas con 17,7 millones de euros que la Junta de Andalucía puso en marcha el pasado mes de junio y a las que se pueden acoger hasta el próximo martes, 12 de agosto.

Se trata, explicó el PP en una nota, de unas ayudas que vienen a fortalecer las capacidades de estas empresas en materia de innovación, digitalización, y sostenibilidad. En concreto, señaló Ibáñez, la Junta destina 2,8 millones a respaldar proyectos de economía circular promovidos por pymes, 4,4 millones a impulsar la gestión de residuos promovida por grandes empresas y 2,3 millones para el desarrollo de innovación por pymes sobre productos y tecnologías eficientes.

Además, continuó explicando la parlamentaria del PP por Almería, se destinan 5 millones de euros a la implantación de nuevas o más amplias capacidades industriales; 1,7 millones a proyectos de innovación en los procesos y organización industrial y 1,5 millones a la aceleración de startups e impulso a nuevas empresas.

La almeriense defendió que con estas ayudas la Junta de Andalucía pone en valor la importancia de un sector como el de la industria auxiliar de la agricultura que solo en la provincia de Almería cuenta con más de 6.800 trabajadores y factura anualmente más de 1.500 millones de euros.

«Una vez más el Gobierno de Juanma Moreno tiene en cuenta las necesidades de un sector clave para la agricultura almeriense y para Andalucía y apoya a las empresas generadoras de empleo y riqueza imprescindibles para el sector agrario. Por ello desde el PP de Almería las animamos a acogerse a estas ayudas que van a suponer un revulsivo importante para la industria auxiliar de la provincia y para que siga siendo referente a nivel andaluz y nacional», aseguró la parlamentaria del PP sobre estas ayudas.