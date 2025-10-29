Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plantación de pimiento dispuesta para ser arrancada tras la afección por parvispinus. IDEAL

Parvispinus pone en jaque a los productores de pimiento

Organizaciones como COAG critican los escasos avances por parte del Grupo Técnico de Expertos de Sanidad Vegetal ante la evolución de las plagas que asolan el campo de la provincia

J. SÁNCHEZ

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:32

La presencia de Thrips Parvispinus en la provinica de Almería se viene advirtiendo desde hace varias campañas, en concreto, desde la pandemia en 2020. Lo ... que en un principio era una cosa puntual, en el ejercicio 2022-2023 se empezó a generalizar. En la actualidad esta plaga está suponiendo un importante quebradero de cabeza para los productores de pimiento, principalmente, a tenor de que la totalidad de las fincas cultivadas con este producto están padeciendo los efectos de este trips.

