Visita a uno de los invernaderos de la Estación Experimental de Cajamar 'Las Palmerillas'. R. I.

Las Palmerillas acoge una jornada sobre el potencial de las tecnologías digitales en horticultura

El evento organizado en el centro experimental de Cajamar ha sido un «laboratorio vivo» para demostrar que la transformación digital es una realidad ya disponible para el sector

A. M.

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:07

La Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas' ha acogido este miércoles la Jornada 'Agrotest Digital Almería', organizada por los especialistas en agronomía de la Fundación Grupo ... Cajamar en el marco del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) 2023-2027 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El encuentro, de carácter abierto y gratuito, ha reunido a más de 200 profesionales de cooperativas y empresas de comercialización hortofrutícolas, técnicos asesores, investigadores universitarios y jóvenes estudiantes de las escuelas agrarias de la provincia.

