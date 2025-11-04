Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Pacheco propone en Bruselas alternativas concretas para el sector hortofrutícola con la nueva PAC

El consejero de Agricultura ha presidido este martes el foro anual de la Asamblea de Regiones Hortícolas Europeas para debatir acerca del nuevo marco financiero

A. Maldonado

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:20

Comenta

El presidente de la Asamblea de Regiones Hortícolas Europeas (AREFLH) y consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha propuesto este ... martes en Bruselas alternativas concretas para el sector hortofrutícola en la propuesta del nuevo marco financiero plurianual que ha presentado la Comisión Europea (CE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera
  2. 2 Casa Consistorial, depósito de agua potable y Biblioteca: fuerte apuesta por las inversiones en Roquetas
  3. 3 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  4. 4 El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos
  5. 5 «Las obras de construcción de El Ejido Nordeste están muy avanzadas»
  6. 6 Ecologistas en Acción alega contra la promoción de 1.600 nuevas viviendas en Palomares, que ven «inviable»
  7. 7 Dos horas de retraso en el tren Almería-Madrid
  8. 8 Endesa finaliza su concesión en el Puerto de Carboneras tras el cierre de la central térmica Litoral
  9. 9 Juzgan este martes al acusado de insultar y escupir a una mujer trans que fue a una misa de Falange en Almería
  10. 10 «Acceder hoy a la sanidad pública de El Ejido es una odisea»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheco propone en Bruselas alternativas concretas para el sector hortofrutícola con la nueva PAC

Pacheco propone en Bruselas alternativas concretas para el sector hortofrutícola con la nueva PAC