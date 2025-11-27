Monteplant mantiene a raya a los Thrips en todas las plantas que manda al invernadero

«Hemos empezado, igual que año pasado, mucho más temprano, porque el agricultor viene demandando, por circunstancias propias de su producción, un inicio prematuro, que ... habitualmente no se daba en otros años, y estamos ya sembrando e injertando y preparando la campaña con todas las necesidades y las instalaciones que tiene Monteplant al servicio del agricultor», indica Antonio Sánchez, gerente del Semillero Monteplant.

En cuanto a las técnicas para el desarrollo de la planta que emplean precisa que «tenemos un injerto que, evidentemente, como casi todos los semilleros, los hacemos entre dos plantas. Una es la calabaza y otra la sandía, que es la variedad que demanda el agricultor o que quiere plantar en su explotación agraria. Eso hace que a la hora de injertar, para que la planta vaya lo más inmune posible a cualquier tipo de enfermedad, lo que hacemos es un injerto donde se le corta la raíz a la calabaza, se deja en el tronco y, mediante una mezcla de turbas, se hace el injerto de la sandía, de la cabeza de la sandía, se inca en esa mezcla de turbas y, a través de unas temperaturas que son las que demandan y en un sitio determinado que se llama el 'cooling', a la vez que se prende la cabeza con la calabaza, esa calabaza echa raíz nueva, absolutamente nueva, y eso hace que la planta salga del Semillero en óptimas condiciones y, sobre todo, a salvo de cualquier tipo de nematodo, de bacteria. Por lo cual es una garantía para el agricultor, porque sabe que cuando la vaya a poner, en principio, no tiene ningún problema de ese tipo de enfermedades», desvela Sánchez.

En el 'cooling', «al ser cálido en invierno, a través de un sistema de calefacción en las mesas, conlleva que haya una temperatura constante y pueda permitir el perfecto enraizamiento de la calabaza». Sobre las medidas adoptadas para evitar las plagas, Sánchez precisa que «con la idea de proteger un poquito más toda la instalación del semillero hace unos cuatro o cinco años procedimos a hacer una inversión importante en lo que es poner doble pantalla y sobre todo una pantalla que fuera específicamente para que el trip no se introdujera en los invernaderos donde se cría la planta y eso lógicamente da su resultado, esto nos implica evidentemente que estamos en el campo y podemos tener cualquier tipo de contaminación pero bueno, de momento lo vamos controlando bien y Semilleros Monteplant puede alardear en principio de que no hay esos ataques que está habiendo en otras empresas similares».